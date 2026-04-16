¡WrestleMania 42 apunta a la eternidad! Revelan el espectacular escenario en Las Vegas / Ethan Miller

La cuenta regresiva para WrestleMania 42 ya comenzó y todo apunta a que será uno de los eventos más espectaculares en la historia de la WWE. La llamada “Vitrina de los Inmortales” regresará a Las Vegas con un montaje imponente en el Allegiant Stadium, consolidando a la ciudad como una de las sedes favoritas del show más grande del entretenimiento deportivo.

Rey Mysterio / WWE Ampliar

El escenario, que ya fue revelado, promete una producción a la altura de los grandes eventos recientes, con pantallas gigantes, una pasarela monumental y una ambientación que busca superar lo visto en ediciones anteriores. La WWEapuesta por un espectáculo visual de primer nivel para acompañar una cartelera cargada de estrellas.

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¿Cuántos WrestleMania se han realizado en Las Vegas?

Con la edición 42, Las Vegas reafirma su peso dentro de la historia de WrestleMania. Esta será la tercera ocasión en que la ciudad alberga el evento, tras WrestleMania IX en 1993 y el evento más reciente previo a este regreso.

Además, será la segunda vez consecutiva que el Allegiant Stadium funja como sede, algo poco común en la historia del evento, lo que refleja el éxito comercial y mediático que ha tenido WWE en esta ciudad.

¿Quién encabezará la cartelera de WrestleMania?

La edición 42 contará con dos eventos principales de alto calibre. La noche del sábado, Cody Rhodes defenderá el Campeonato Indiscutible ante Randy Orton, quien será acompañado por Pat McAfee, en una rivalidad que ha resurgido con gran intensidad.

Por otro lado, CM Punk pondrá en juego el Campeonato Mundial de Peso Pesado frente a Roman Reigns, en un combate que promete ser histórico tras años de tensión entre ambos.

Estas luchas encabezarán las dos noches del evento, consolidando una cartelera que mezcla leyendas, campeones y nuevas figuras que buscan hacer historia.

WrestleMania en el Allegiant Stadium / WWE Ampliar

Un evento con mucha sangre mexicana

WrestleMania 42 tendrá una importante presencia mexicana, algo que ha llamado mucho la atención de los aficionados. En total, serán al menos cuatro luchadores con raíces mexicanas los que participen en el evento, consolidando el peso de México dentro de la WWE.

El nombre que más destaca es Penta, quien llegará como campeón y defenderá el Campeonato Intercontinental en una espectacular lucha de escaleras. En ese mismo combate también estarán Rey Mysterio y Dragon Lee, lo que garantiza una fuerte presencia tricolor en una de las luchas más llamativas del evento.

Además, Dominik Mysterio también formará parte de la cartelera con una lucha individual ante Finn Bálor, en un combate que ha generado gran expectativa por la rivalidad entre ambos.

La participación de estos luchadores no solo resalta el talento mexicano en la empresa, sino que también iguala un registro histórico, ya que no es común ver a tantos representantes del país en una misma edición de WrestleMania.

¿Por dónde ver WrestleMania en México?

Para los aficionados en México, WrestleMania 42 podrá seguirse completamente en vivo a través de la plataforma de Netflix, que cuenta con los derechos de transmisión del evento.

El espectáculo se llevará a cabo el 18 y 19 de abril, iniciando alrededor de las 4:00 pm (hora del centro de México), con cobertura previa incluida.

Esto marca una nueva etapa para la WWE en cuanto a distribución, apostando por el streaming para llegar a una audiencia global cada vez mayor.