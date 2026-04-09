Leyendas de la Lucha Libre: ¿Cuántos tomos incluye la colección y cuánto cuestan los libros de duelos de apuesta?

La colección “Leyendas de la Lucha Libre” se ha convertido en uno de los lanzamientos editoriales más importantes para los aficionados al pancracio mexicano, al reunir en formato de libros los combates de apuesta más emblemáticos de la historia. Este proyecto surge con el objetivo de preservar la memoria de luchas donde los gladiadores arriesgaron máscara o cabellera, consideradas las confrontaciones más importantes dentro de la lucha libre.

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¿En qué consiste la colección Leyendas de la Lucha Libre?

En total, la colección estará integrada por 60 tomos, cada uno dedicado a un combate histórico distinto. En estas entregas se documentan enfrentamientos icónicos que marcaron época y que forman parte del legado cultural del deporte en México. Además de las crónicas de las luchas, los libros incluyen material gráfico y contexto que permite entender la relevancia de cada duelo dentro de la historia del pancracio.

Lucha Libre Mexicana AAA en el Movistar Arena / Juancho Torres Ampliar

Uno de los principales atractivos de esta colección es su enfoque en las llamadas “luchas de apuesta”, donde los luchadores ponen en juego su identidad o prestigio. Este tipo de combates ha sido fundamental para consolidar rivalidades legendarias y convertir a varios luchadores en ídolos de generaciones, motivo por el cual la colección busca rendir homenaje a estos momentos históricos.

¿Cuánto cuesta la colección Leyendas de la Lucha Libre?

En cuanto al precio, la colección maneja un esquema escalonado para facilitar su adquisición. El primer fascículo tiene un costo de 69.90 pesos mexicanos, mientras que la segunda entrega cuesta 129.90 pesos. A partir del tercer número, cada tomo tendrá un precio regular de 199.90 pesos, manteniéndose así durante el resto de la colección.

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¿Dónde comprar Leyendas de la Lucha Libre?

Sobre su disponibilidad, los ejemplares de Leyendas de la Lucha Libre se encuentran a la venta desde abril de 2026 en puestos de revistas y tiendas de conveniencia seleccionadas, siguiendo un modelo de distribución tradicional para coleccionables. Además, su lanzamiento es periódico —inicialmente catorcenal y posteriormente semanal— lo que permite a los aficionados adquirir cada número de forma progresiva.

Máscaras Lucha Libre / Hector Vivas Ampliar

En conjunto, esta colección no solo representa un producto editorial, sino también un archivo histórico que busca mantener viva la esencia de la lucha libre mexicana. Con 60 entregas dedicadas a los mejores duelos de apuesta, Leyendas de la Lucha Libre se perfila como una obra imprescindible para coleccionistas y seguidores que desean revivir los combates más importantes del cuadrilátero.