Isaac del Toro abandonó la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco a raíz de una caída y fuerte lesión

El mexicano Isaac del Toro sufrió una caída durante la Vuelta al País Vasco (Itzulia), lo que lo obligó a abandonar la competencia de manera prematura y redujo considerablemente sus opciones de pelear por el campeonato.

🤕 La muy preocupante imagen de Del Toro que marca lo que llevamos de etapa



🐂 El mexicano, obligado a abandonar tras una caída que le dejó prácticamente sin poder mantenerse en pie#itzulia2026 pic.twitter.com/RmXxboRdFk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 8, 2026

Del Toro llegaba como uno de los principales favoritos para llevarse la etapa; sin embargo, tras un inicio complicado en la tercera jornada, el ciclista mexicano se vio involucrado en un accidente que le impidió continuar.

Aunque logró ponerse de pie, presentaba visibles signos de dolor, así como golpes y raspones, por lo que el equipo médico decidió no permitirle seguir en carrera. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un diagnóstico oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

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El mexicano afrontaba esta etapa como líder de su equipo, respaldado por un arranque de temporada sumamente destacado. Entre sus resultados más importantes se encuentran sus victorias en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, además de un meritorio tercer lugar en la Strade Bianche, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo internacional.

¿De qué magnitud es la lesión de Isaac del Toro?

Se confirmó que el ciclista mexicano tiene un desgarre muscular en el muslo derecho. El doctor Adrian Rotunno, Director Médico del equipo UAE indicó en el reporte que del Toro sufrió un desgarre y varias abrasiones asociadas. Isaac se someterá a más pruebas como precaución bajo la supervisión de los médicos.

We have a medical update on @ISAACDELTOROx1 after his @ehitzulia withdrawal ⤵️



🙏 Please join us in wishing Isaac a speedy recovery. #WeAreUAE



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): “Unfortunately Isaac del Toro suffered a crash on stage 3 of Itzulia Basque Country and was… pic.twitter.com/G1Nis5Nwxs — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 8, 2026

La lesión mantendría al ciclista fuera por aproximadamente cuatro semanas. Evidentemente se terminó su participación en la Vuelta al País Vasco, que aún tiene tres etapas restantes.

El parte médico no dio muchos detalles sobre la situación de Isaac, la siguiente competencia en el calendario es a principios de junio en el Tour Dauphiné, semanas antes del Tour de Francia, se espera que la recuperación del ciclista de 22 años sea lo más pronto posible para volverlo a ver en acción.

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Isaac del Toro el año pasado tuvo un año de ensueño, ahora había comenzado de buena forma, sin embargo esta lesión lo dejará fuera por un tiempo. Aún queda mucha temporada así que tendrá más oportunidades de demostrar su talento y recuperarse de este trago amargo.