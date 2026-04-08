Canelo Álvarez sorprende fuera del ring: inicia nueva etapa universitaria en Estados Unidos

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus logros deportivos, sino por una decisión personal que marca un giro en su carrera: su ingreso a la universidad para continuar con su formación académica.

Canelo Álvarez / Mark Robinson Ampliar

A sus 35 años, el excampeón mundial ha decidido comenzar estudios universitarios en la Universidad de San Diego, donde cursará una carrera enfocada en negocios y administración empresarial. Este movimiento representa un paso importante en su vida fuera del boxeo, disciplina en la que ha alcanzado la cima durante más de una década.

De acuerdo con lo compartido por el propio pugilista en redes sociales, esta nueva etapa inició con entusiasmo. “Nunca es tarde para empezar. Primer día de escuela”, escribió el tapatío, acompañando imágenes de su llegada al campus universitario.

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Aunque la noticia generó especulación sobre un posible retiro, lo cierto es que Canelo no ha dejado el boxeo de forma definitiva. Diversos reportes señalan que el mexicano continuará activo profesionalmente, combinando su preparación académica con sus compromisos deportivos.

Incluso, el peleador se mantiene en preparación para regresar al ring en los próximos meses, con posibles combates en el horizonte, incluyendo una pelea programada en Arabia Saudita. Este equilibrio entre educación y deporte refleja una evolución en la carrera de Álvarez, quien busca consolidarse también como empresario, una faceta que ha desarrollado en los últimos años gracias a diversas inversiones.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la Universidad de San Diego Ampliar

La decisión del campeón mexicano también tiene un fuerte componente motivacional. Tras haber dejado sus estudios en su juventud para enfocarse en el boxeo, Canelo retoma ahora una meta personal que había quedado pendiente. Su historia envía un mensaje claro: la edad no es un límite para seguir aprendiendo ni para plantearse nuevos objetivos.

El ingreso a la universidad no solo fortalece su perfil fuera del cuadrilátero, sino que también lo posiciona como un ejemplo para nuevas generaciones, demostrando que incluso en la élite del deporte siempre hay espacio para el crecimiento personal.

Reconocido como uno de los boxeadores más exitosos y mejor pagados de la historia reciente, Saúl Álvarez ha logrado múltiples títulos mundiales y consolidado una carrera llena de éxitos. Sin embargo, esta nueva faceta como universitario muestra una versión distinta del atleta: la de alguien que busca prepararse para el futuro más allá del ring.

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Con esta decisión, Canelo Álvarez abre un nuevo capítulo en su vida, demostrando que su disciplina no solo se limita al deporte, sino también al ámbito académico y empresarial.