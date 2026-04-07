Alberto del Río, ‘El Patrón’, es detenido por presunta violencia contra su esposa en San Luis Potosí

Una nueva polémica sacude al mundo de la lucha libre mexicana. Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’, fue detenido este lunes por elementos de la Guardia Civil Estatal en la capital potosina, tras una denuncia por presunta violencia familiar contra su esposa.

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El ex luchador, Alberto del Río, mejor conocido como “El Patrón”, es detenido por las autoridades de San Luis Potosí, a raíz de una denuncia de su esposa por violencia familiar. pic.twitter.com/3hQ9c2vAjD — W Deportes (@deportesWRADIO) April 7, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la detención ocurrió en el fraccionamiento Lomas del Tec luego de que la mujer, identificada como Mary Carmen Rodríguez, realizara una llamada de emergencia al 911 para solicitar auxilio. La esposa reportó haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte del luchador.

Elementos de la Guardia Civil acudieron al domicilio, donde procedieron a la detención de José Alberto Rodríguez Chucuan. El ex gladiador fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para determinar su situación legal.

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Antecedentes de Alberto del Río y otras acusaciones

No es la primera vez que ‘El Patrón’ enfrenta señalamientos de este tipo. En 2020, en San Antonio, Texas, fue detenido y posteriormente acusado de secuestro agravado y agresión sexual por una ex pareja. Aquel caso generó gran revuelo internacional, aunque los cargos fueron desestimados años después.

Detienen a Alberto del Río en San Luis Potosí por violencia familiar. Fiscalía Ampliar

Además, en el pasado ha sido mencionado en otros incidentes de violencia doméstica, incluyendo una antigua denuncia por parte de la luchadora Paige durante su relación.

Alberto del Río, hijo del legendario Dos Caras, fue campeón mundial en WWE, donde destacó por su carisma y habilidades dentro del ring. Tras su salida de la empresa, continuó su carrera en circuitos independientes y en México, manteniendo una base importante de seguidores.

Hasta el momento, ni el luchador ni su entorno cercano han emitido declaraciones oficiales sobre la detención. Las autoridades potosinas continúan con las investigaciones correspondientes, y se espera que en las próximas horas se defina si ‘El Patrón’ enfrenta cargos formales o si es liberado bajo alguna medida cautelar.