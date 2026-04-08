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Místico encabeza la segundo fase del Campeonato Universal 2026

Continúa el camino a la celebración del 70 Aniversario de la Arena México, el Viernes Espectacular del CMLL promete encender las pasiones con la segunda fase del Campeonato Universal 2026.

Místico en el CMLL

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En busca del boleto a la gran final, esta eliminatoria reunirá a todas las estrellas que son campeones mundiales, elevando la exigencia competitiva en una noche donde la jerarquía y el orgullo estarán en juego.

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La lucha estelar reunirá a Místico (Campeón Mundial Semicompleto y de Tercias), Hechicero (Campeón Mundial Completo), Templario (Campeón Mundial Medio), Ángel de Oro (Campeón Mundial de Parejas), Neón (Campeón Mundial de Tercias), Niebla Roja (Campeón Mundial de Parejas), y Stigma (Campeón Mundial Super Ligero).

El combate de la semifinal de la noche será de corte internacional, con la juventud de Atlantis Jr., Flip Gordon y Esfinge, para medirse a la rudeza del Galeón Fantasma: Difunto, Barboza y Furia Roja. Star Jr. y El Valiente arribarán a la Catedral de la Lucha Libre, con el serio compromiso de enfrentarse en un mano a mano con límite de 10 minutos, donde se pondrá a prueba la resistencia y estrategia en un formato de alto ritmo.

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Listas para demostrar todo su poderío, Zeuxis y Keyra se harán presentes con el firme objetivo de imponer sus condiciones, ante Tessa Blanchard y Keyra. Mientras que las emociones arrancarán con Max Star, Futuro y Valiente Jr., ante Guerrero Maya Jr., Raider y Cancerbero.

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