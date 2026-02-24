“Fue un susto fuerte”: Luis Fuentes rompe el silencio tras la violencia que rodeó al América Femenil

La violencia que azotó recientemente a la ciudad de Guadalajara no solo afectó la tranquilidad de sus habitantes, sino que trastocó directamente la logística y la seguridad del Club América Femenil. En medio de la incertidumbre, fue Luis Fuentes, referente del equipo varonil, quien dio voz al sentimiento de la institución tras el protocolo de emergencia que tuvieron que seguir las jugadoras.

Así regresa el @AmericaFemenil a CDMX después de un par de días en Guadalajara



pic.twitter.com/gH3PfvLrOT — Jesús Romero (@jesusromeromx_) February 24, 2026

Para el domingo pasado estaba programado el Clásico Nacional Femenil, pero desafortunadamente ante la reciente ola de violencia en México tras los hechos relacionados con el abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, el juego se tuvo que posponer por seguridad de las jugadores y aficionados.

A través de un reporte captado por el periodista Jonatan Peña, Fuentes detalló que la prioridad absoluta fue la integridad de las futbolistas, quienes se vieron obligadas a modificar su itinerario de viaje y permanecer bajo estricto resguardo ante los incidentes que se desataron en la capital jalisciense.

El protocolo de seguridad en Coapa

“Lo más importante es que ellas estén bien”, dejó entrever el defensor, subrayando que la directiva azulcrema activó un plan de contingencia de forma inmediata. Fue así que, el equipo femenil tuvo que posponer su regreso a la Ciudad de México y suspendieron actividades fuera del hotel de concentración.

“Un tema complicado pero ya estamos aquí. En estas instancias (el futbol pasó a segundo termino). Primero era la integridad de nuestras jugadoras, gracias a Dios ya estamos en casa”, comentó Fuentes, reflejando la unión que existe entre las distintas categorías del club ante situaciones de crisis.

Hablamos con Luis Fuentes sobre el susto, resguardo y cambio de planes que América Femenil vivió en Guadalajara pic.twitter.com/cQe5An7iI1 — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) February 24, 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional Femenil?

Se espera que en las próximas horas el América emita un reporte oficial sobre el estado anímico del plantel, el cual, afortunadamente, se reporta sin incidentes físicos que lamentar, quedando todo en un amargo momento preventivo. Así como la Liga MX Femenil o Chivas den a conocer la fecha para disputar el Clásico Nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Se cancela? Portugal lanza advertencia sobre el partido ante México en el Estadio Azteca tras violencia en el país