La Cooperativa La Cruz Azul marca un hito histórico tras años de conflicto. Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración, confirma el inicio de una nueva etapa de legalidad y reactivación económica para Jasso.

Cerramos un gran año, lleno de éxitos y aprendizajes. Este 2026 seguiremos construyendo juntos la grandeza de nuestra querida Cruz Azul. ¡Feliz Año Nuevo! #NuestraRefundación #AzulDePorVida pic.twitter.com/BJx32niz94 — Víctor Velázquez (@Victor_VelRan) December 31, 2025

Un paso decisivo hacia la normalización

Tras un largo periodo de incertidumbre jurídica y operativa, Víctor Velázquez ha anunciado oficialmente el inicio del proceso de recuperación integral de la planta cementera en Tula de Allende, Hidalgo. Este movimiento no solo representa una victoria legal para la administración actual de la Cooperativa, sino el cumplimiento de un compromiso con los socios y trabajadores que han buscado el retorno al orden institucional.

El mensaje: Paz social y reactivación económica

Más allá de la infraestructura, el mensaje central de Velázquez ha sido la conciliación. El directivo hizo un llamado enérgico a la paz social, instando a todos los sectores involucrados a dejar atrás las confrontaciones y enfocarse en la reconstrucción del tejido social en la región.

“El objetivo es devolverle a Hidalgo su motor industrial y asegurar que cada familia vinculada a Cruz Azul recupere la tranquilidad y el orgullo de pertenecer a esta gran institución”, señaló Velázquez.

En esta Refundación hay lugar para todas y todos. ¡Que viva La Cruz Azul!#𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗥𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 pic.twitter.com/trP3LnHiLU — Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) February 12, 2026

Puntos clave del anuncio

Legalidad ratificada: Se confirma el control operativo bajo el marco jurídico vigente.

Se confirma el control operativo bajo el marco jurídico vigente. Seguridad para los trabajadores: Se priorizará un entorno laboral seguro y libre de violencia.

Se priorizará un entorno laboral seguro y libre de violencia. Impacto regional: La reactivación de la planta de Hidalgo es vital para la economía local y el suministro de cemento en el centro del país.

¿Qué sigue para Cruz Azul Hidalgo?

La recuperación de la planta es el primer paso de un plan de modernización que busca poner a la fábrica de Hidalgo a la par de las instalaciones en Oaxaca y Aguascalientes. La meta es clara: productividad con sentido humano.

