Nico Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul y ya porta los colores de la Máquina

Nico Ibáñez será nuevo jugador de Cruz Azul: ¡Aterriza en CDMX para firmar con la Máquina!

Nicolás Ibáñez es nuevo jugador de Cruz Azul para el Clausura 2026. El delantero argentino llega procedente de Tigres, donde no entraba en los planes del equipo tras la llegada de Rodrigo Aguirre. Cruz Azul cerró el fichaje sobre la hora, justo antes del cierre del mercado de fichajes de la Liga MX.

Cruz Azul lanza oferta formal por Nico Ibáñez: Los detalles del fichaje bomba Ampliar

Hay que destacar que el costo aproximado, es de 2.5 millones de dólares, más variables o bonos que podrían aumentar la cifra. Con un contrato de 2 años con opción a uno más.

Asimismo, ya aparece registrado ante la Liga MX como refuerzo de La Máquina, inicialmente hubo un error con la playera de Tigres, pero se corrigió. Cabe señalar que Cruz Azul necesitaba reforzar la delantera tras la salida de Ángel Sepúlveda y con Gabriel “Toro” Fernández sin consolidarse como referente, además de su suspensión reciente. Nico peleará la titularidad ahí.

LLEGÓ EL REFUERZO CELESTE 🚂



Nico Ibáñez ya reportó con Cruz Azul y así luce sus nuevos colores. ⚪️🔵⚪️🔵



pic.twitter.com/SpHlnJfTMU — W Deportes (@deportesWRADIO) February 10, 2026

Ibáñez, de 31 años, tiene experiencia en México: pasó por Atlético de San Luis, Pachuca, donde ganó títulos y Tigres. En total suma más de 88 goles en Liga MX en unos 228 partidos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Raúl Jiménez queda LIBRE del Fulham: ¿Es el fichaje BOMBA del América para 2026?