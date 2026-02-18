Cruz Azul vs Chivas: La paternidad de la Máquina que pone en riesgo el liderato del Rebaño / Jam Media

Este fin de semana llega uno de los partidos más esperados en la liga mexicana, pues Cruz Azul se estará enfrentando a las Chivas. Este duelo trae al primer lugar de la tabla, que son los de Guadalajara, ante el segundo lugar, que son los celestes.

Este es un duelo entre 2 de los equipos grandes del futbol mexicano, aunque hay un club que ha tenido superioridad en los duelos recientes. Y es que en los últimos 10 partidos entre ambos, las Chivas solo han podido ganar 3 partidos, dejando a la Máquina con una amplia superioridad en estos choques.

Los últimos 10 duelos entre ambos son los siguientes:

Cruz Azul 3-2 Chivas

3-2 Chivas Chivas 0-0 Cruz Azul

Chivas 1-2 Cruz Azu l

l Chivas 0-1 Cruz Azul

Cruz Azul 1-0 Chivas

1-0 Chivas Cruz Azul 3-0 Chivas

3-0 Chivas Chivas 1-0 Cruz Azul

1-0 Cruz Azul Chivas 2-1 Cruz Azul

2-1 Cruz Azul Cruz Azul 2-1 Chivas

2-1 Chivas Cruz Azul 0-1 Chivas

Sorprende también que solo ha existido un empate entre estos dos equipos en los últimos 10 duelos que fue 0-0, dejando en claro que es un partido que casi siempre presenta goles.

Así es como llega uno de los duelos más esperados de la temporada, pues los dos primeros lugares de la clasificación se verán las caras este sábado en el Estadio Cuauhtémoc.

