Santos anuncia la salida de Francisco Rodríguez como DT

El Club Santos Laguna anunció este martes la salida de Francisco Rodríguez Vílchez como director técnico del primer equipo, luego de un arranque de torneo altamente negativo en el Clausura 2026 de la Liga MX.

La decisión fue comunicada por el presidente del club, Alejandro Irarragorri Kalb, tras la derrota sufrida ante Mazatlán y el pobre desempeño que dejó al conjunto albiverde en el último lugar de la clasificación con apenas un punto tras seis jornadas disputadas. Mazatlán llegó al compromiso del domingo pasado con 5 derrotas en 5 partidos, siendo el peor equipo del torneo, por lo que la derrota pegó fuerte en el conjunto santista.

Rodríguez, estratega español de 46 años, llegó al banquillo santista el 10 de mayo de 2025 con la expectativa de recuperar competitividad tras un periodo difícil para el club. Sin embargo, en el Clausura 2026 no consiguió ninguna victoria, sumando solamente un empate y cinco derrotas, cifras que precipitaron su salida anticipada.

Aleco Irarragorri está en búsqueda del nuevo director de gestión deportiva, en los próximos 60 días estará entrevistando a distintos perfiles.



Además de la baja del timonel, la directiva de Santos Laguna confirmó la salida de Braulio Rodríguez, director de gestión deportiva, como parte de una reestructuración interna que busca revertir la crisis deportiva que atraviesa la institución. En conferencia de prensa, Irarragorri enfatizó la necesidad de cambios urgentes para intentar mejorar los resultados de cara a lo que resta del torneo.

Para encarar esta etapa de transición, el club ha designado a Omar Tapia, entrenador de las fuerzas básicas y auxiliar en el primer equipo, como director técnico interino. La idea es apostar por valores de casa y darle una nueva identidad al plantel en busca de resultados que permitan escalar posiciones en la tabla.

