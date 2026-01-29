Pumas vs Santos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 del Clausura 2026 Liga Mx / Jam Media

Este fin de semana se reanuda la actividad en la Liga MX. En duelo correspondiente a la cuarta jornada del Clausura 2026, los Pumas reciben a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario.

Por un lado, la escuadra universitaria llega invicta a este compromiso con una marca de una victoria y dos empates. En la primera fecha, los dirigidos por Efraín Juárez igualaron ante San Luis, después, de manera sorpresiva, vencieron a los Tigres de visita en el Volcán y, en el compromiso más reciente, dejaron escapar puntos en casa tras empatar un tanto contra los Gallos Blancos de Querétaro. Ahora, los de la UNAM buscarán extender su racha invicta, pero, sobre todo, sumar su segundo triunfo del campeonato. Vale la pena mencionar que Efraín Juárez todavía no podrá contar con Uriel Antuna para este cotejo, ya que el reciente fichaje procedente de los Tigres apenas llegó hace menos de 48 horas para incorporarse al plantel.

Del otro lado, Santos Laguna ha tenido un pésimo arranque de torneo. Los laguneros no han podido ganar en tres jornadas, ya que fueron superados por Necaxa y Toluca y solamente le pudieron sacar puntos a los Bravos de Juárez. Es por esto que la escuadra comandada por Francisco Rodríguez se encuentra en la penúltima posición de la tabla general, por lo que buscará sumar su primera victoria del campeonato en territorio ajeno.

Es así como Pumas vs Santos Laguna se verán las caras en el arranque de la jornada 4 del Clausura 2026, en donde los universitarios tendrán la tarea de hacerse fuertes en casa, mientras que los laguneros buscarán cortar una larga racha sin ganar como visitantes.

