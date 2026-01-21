Ruso Brailovsky y Claudia García protagonizan polémica en transmisión en vivo

El fútbol mexicano ya tiene su dosis diaria de pasión, polémica y pasión desbordada, tras la discusión deportiva que dio un giro inesperado hacia lo personal en plena transmisión en vivo.

Y es que, Daniel “El Ruso” Brailovsky, recién llegado a las filas de Fox como uno de los analistas con la misión de equilibrar voces en la mesa, protagonizó un cruce intenso con la presentadora y analista Claudia García. Todo comenzó con una bienvenida sarcástica de García: “Gracias Ruso por llegar con tanto respeto y tanto miedo”, en referencia al parecer a algún tema previo de alineaciones, juventud en el América o el manejo de la Selección Mexicana.

La respuesta del Ruso no se hizo esperar y fue directa, cruda y con acento porteño intacto: “¿Miedo de qué, pedazo de boluda?” La expresión ofensiva en el contexto mexicano, aunque común en el habla coloquial argentina para referirse a alguien necio o testarudo, provocó risas incómodas en la mesa, caras de sorpresa entre los compañeros y, minutos después, una explosión en redes sociales. El video del momento ya acumula cientos de miles de reproducciones y divide opiniones: para unos fue un “estate quieto” necesario ante comentarios que consideran sesgados contra ciertos equipos; para otros, una falta de respeto intolerable en un espacio profesional, sobre todo dirigido a una conductora mujer.

Lo que queda claro es que Brailovsky no llegó a suavizar el ambiente: llegó a encenderlo. Su estilo frontal, que tantos títulos y seguidores le ha dado en Argentina y en México, choca de frente con el formato más estructurado y a veces más institucional de las mesas mexicanas. Claudia García, por su parte, no es precisamente de las que se quedan calladas; ha construido carrera a base de opiniones fuertes y sin pelos en la lengua.

