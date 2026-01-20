América va por talento brasileño para dar el salto de calidad en 2026
América analiza un fichaje desde Brasil para reforzar su mediocampo en 2026. Jardine busca jerarquía o proyección para competir en Liga MX y Concachampions.
El América, siempre ambicioso en su búsqueda del título, no descansa en el mercado de fichajes. Tras un Clausura 2025donde se quedó con las ganas del tetracampeonato y un Apertura que terminó en cuartos de final, la directiva azulcrema ya trabaja en reforzar la plantilla para pelear de tú a tú en 2026, tanto en Liga MX como en competiciones internacionales.
Y uno de los nombres que más suena en los pasillos de Coapa es doble: ambos vienen del mismo club, el poderoso Palmeiras de Brasil. Según reportes recientes de Andrés Vaca, el último gran refuerzo que André Jardine habría pedido podría ser Raphael Veiga o Mauricio Magalhães, dos mediocampistas ofensivos de alto nivel que comparten vestidor en el Allianz Parque.
Raphael Veiga, de 30 años, es el más experimentado y consolidado de los dos. Ídolo reciente del Verdão, con contrato hasta marzo de 2027, Veiga ha sido pieza clave en múltiples títulos brasileños y continentales. Su zurda exquisita, visión de juego, llegada al área y capacidad para definir desde media distancia lo convierten en un “10” clásico moderno. Aunque en 2025 tuvo una temporada irregular por lesiones y menor producción goleadora (apenas 7 tantos), sigue siendo un líder indiscutible y un jugador que podría dar el salto de calidad que América necesita en la creación y el último pase. El gran obstáculo: Palmeiras lo blinda con un precio alto alrededor de 10-12 millones de euros y solo lo soltaría por una oferta “fuera de curva”, preferentemente al exterior. Veiga sueña con Europa, pero México podría ser un puente atractivo si el proyecto convence.
Por su parte, Mauricio Magalhães, de 24 años, representa la opción más joven y con proyección explosiva. Canhoto, versátil, puede jugar de mediapunta, por dentro o por fuera, con buena llegada al gol, asistencias y regate en espacios reducidos. Mauricio llegó al Palmeiras en 2024 procedente del Internacional y rápidamente se ganó un lugar. Aunque aún está en desarrollo y ha tenido altibajos, incluyendo una cirugía en 2025, su potencial es altísimo: un perfil que encajaría perfecto en el esquema dinámico de Jardine, aportando frescura y futuro al mediocampo americanista.
¿Cuál sería el refuerzo ideal?
Depende del presupuesto y la estrategia. Veiga traería jerarquía inmediata, liderazgo y experiencia ganadora; Mauricio, en cambio, inversión a mediano plazo con techo muy alto y menor costo relativo. Ambos resolverían el eterno problema del América en la generación de fútbol ofensivo, sobre todo si se busca competir en Concachampions.
