América exige respuestas tras decisiones polémicas contra Pachuca

El Club América no se quedará callado ante lo que considera, una vez más, un arbitraje perjudicial en su contra. El partido, que dejó a las Águilas con apenas un punto de nueve posibles y una preocupante sequía goleadora de 270 minutos, estuvo marcado por decisiones polémicas que, según la visión desde Coapa, inclinaron la balanza en contra del equipo de André Jardine.

Pachuca vs América

De acuerdo con información del reportero León Lecanda, la directiva azulcrema presentará una protesta formal ante la Comisión de Arbitraje de la Liga MX por la actuación del silbante Luis Enrique Santander y del responsable del VAR, Fernando “Curro” Hernández, en el empate sin goles ante Pachuca correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, disputado la noche del domingo en el Estadio Hidalgo.

La jugada más señalada ocurrió al minuto 34 cuando el defensa de Pachuca Eduardo Bauermann trabó con claridad a Brian Rodríguez dentro del área en una acción que muchos consideran penal evidente. Ni Santander pitó la falta ni “Curro” Hernández, desde el VAR, consideró necesario revisar la jugada, dejando pasar una oportunidad clara de adelantarse en el marcador.

Alexei Domínguez y Kevin Álvarez

Pero no fue la única. En la segunda mitad, una fuerte entrada de Pedraza sobre Rodrigo Dourado, generó reclamos airados por posible tarjeta roja directa, que tampoco llegó ni del árbitro central ni del videoarbitraje. Estas omisiones se suman al historial reciente de molestias del América con el desempeño de Fernando Hernández, quien ya ha sido cuestionado en ocasiones anteriores por no velar debidamente por la integridad física de los jugadores azulcremas.

La frustración fue evidente en la banca. André Jardine no ocultó su molestia durante el encuentro y, tras el silbatazo final, dejó entrever que espera una respuesta más contundente desde las oficinas de Coapa. La directiva, por su parte, parece decidida a elevar el tono: la protesta busca no solo documentar estas fallas, sino también solicitar consecuencias concretas, como la posible separación temporal de ambos árbitros de partidos importantes.

Club América

El América atraviesa un arranque complicado en el Clausura 2026, con cero victorias y cero goles en tres fechas. Sin embargo, más allá del mal momento futbolístico, el club considera que ciertos arbitrajes siguen representando un obstáculo difícil de superar. La afición azulcrema, harta de repetir la misma historia, espera que esta protesta no quede en papel y que la Liga MX tome cartas en el asunto.

