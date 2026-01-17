América va por un ‘10’ sudamericano: buscan refuerzo clave rumbo al Clausura 2026

El mercado de fichajes del Club América nunca descansa, y menos ahora que el equipo busca reforzar una posición que ha sido talismán en su historia: el número 10. El experimentado analista Ángel García Toraño soltó la bomba que muchos esperaban: las Águilas del América están activamente en la búsqueda de un enganche sudamericano de buen nivel para apuntalar el proyecto rumbo al Clausura 2026 y, por qué no, a un nuevo título de Concachampions.

En sus declaraciones más recientes en una edición más de Cuadro Titular en Somos FOX, García Toraño aseguró sin rodeos que el club de Coapa ya tiene en la mira el perfil que cumple con los requisitos tan anhelados: creativo, con visión de juego, capacidad para romper líneas y, sobre todo, jerarquía continental. No se trata de cualquier elemento; el comunicador enfatizó que el nivel debe ser alto, acorde a la exigencia que impone ser el equipo más ganador de México y uno de los más importantes de la región.

Esta información no llega de la nada. El América ha mostrado en los últimos torneos ciertas carencias en la generación de fútbol de tres cuartos de cancha hacia adelante, sobre todo cuando las defensas rivales se cierran y el equipo necesita ese pase filtrado o esa jugada de talento individual que desequilibre. Jugadores como Álvaro Fidalgo han cumplido en esa zona, pero la directiva americanista parece convencida de que hace falta un complemento de mayor peso específico, alguien que pueda lucirse como 10 del América con propiedad.

Un ‘10’ sudamericano de calidad no solo elevaría el techo futbolístico del equipo, sino que también el jugador debe adaptarse rápido al estilo de presión alta y verticalidad que propone André Jardine. Pero si algo ha demostrado la directiva del Club América en los últimos años es que, cuando quiere, sabe ir al mercado de fichajes con decisión.

