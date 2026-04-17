Santos Laguna vs Atlas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 15 Clausura 2026 Liga MX

Santos Laguna y Atlas cierran la jornada 15 del Clausura 2026 desde el Territorio Santos Modelo. Un partido que enfrenta al peor equipo de la temporada contra uno que todavía tiene aspiraciones de meterse a la Liguilla.

Santos Laguna vs Atlas / Simon Barber Ampliar

Por un lado, el cuadro lagunero está hundido en una grave crisis desde hace varios años y este torneo no fue diferente. Los de la comarca son últimos de la tabla general, ya que apenas han ganado dos partidos en lo que va de la campaña, por lo que están matemáticamente eliminados de la fiesta grande. Sin embargo, buscarán cerrar de la mejor manera posible ante su gente.

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Del otro lado se encuentran los Rojinegros del Atlas, que aún tienen posibilidades de meterse a la fase final. Ahora mismo, los de la Academia son octavos de la tabla y dependen de ellos mismos para clasificar. La mala noticia es que ligan 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria y buscarán regresar a la senda del triunfo jugando fuera de casa.

Enfoque total en el siguiente partido. ⚔️🇳🇬 pic.twitter.com/mWZQrpvwOB — Club Santos (@ClubSantos) April 17, 2026

Desde el Estadio TSM, Santos Laguna recibe a los Rojinegros del Atlas, y tú lo podrás vivir a través de W Deportes.

SANTOS LAGUNA VS ATLAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER