Atlas cambia de manos: Alejandro Irarragorri confirma la venta del Atlas y ya hay compradores

El futuro de Atlas podría cambiar en lo próximos meses, algo que comenzó como especulaciones ahora se confirma. Alejandro Irarragorri, aún propietario del club, confirmó que existen entre tres y cuatro grupos de inversión interesados y en negociaciones para adquirir a los Rojinegros.

Tras siete años de gestión que resultaron en el bicampeonato del torneo Apertura 2021 y Clausura 2022, el actual propietario de Orlegi Sports rompió el silencio sobre la situación administrativa del equipo tapatío que llevaba semanas en duda, Irarragorri expresó que el proceso de venta es real y está a la vuelta de la esquina.

No estamos cerrados con nadie y tenemos tres o cuatro grupos que están en un proceso más avanzado del cual estaremos trabajando de cara al verano — Alejandro Irarragorri

¿Por qué Orlegi vendería al Atlas?

Desde su adquisición, Orlegi Sports logró uno de los momentos más importantes en la historia reciente del club con el histórico bicampeonato en la Liga MX. Sin embargo, el modelo multipropiedad y diferentes ajustes financieros recientes han abierto la puerta a una posible reestructura del club.

Tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevar al Atlas a donde merece estar; es un equipo que tiene una gran afición — Alejandro Irarragorri

El objetivo principal ahora es cumplir con las normativas de la Liga MX y erradicar la multipropiedad, concentrándose en Santos Laguna y el Real Sporting de Gijón.

¿Quién podría ser el nuevo dueño?

Irarragorri reveló que no hay uno, sino cuatro fondos de inversión peleando por adquirir a los Rojiblancos. El dueño confirmó que es el postor que lleva el proceso más avanzado para quedarse con los Rojinegros es José Miguel Bejos, actual propietario de los Pericos de Puebla en la LMB.

Lo describió como un buen amigo y empresario, mencionando incluso que Bejos tiene inversiones en Asturias, lo que facilita la comunicación con el grupo Orlegi.

Mientras las negociaciones de venta se realizan, el equipo dirigido por Diego Cocca busca mantenerse. La afición rojinegra, se mantiene a la expectativa de que el nuevo dueño cuente con una mayor solvencia económica que permita devolver al Atlas a los primeros puestos puestos.