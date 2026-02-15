Barra del Atlas desata violencia en el Estadio Hidalgo ante Pachuca | VIDEO

Lo que debía ser una fiesta del fútbol en la Jornada 6 del Clausura 2026 terminó en escenas lamentables. Durante el encuentro entre los Tuzos del Pachuca y los Rojinegros del Atlas, la violencia se hizo presente en las gradas del Estadio Hidalgo, involucrando directamente a integrantes de la barra visitante.

Pachuca vs Atlas / Jam Media Ampliar

Corría el segundo tiempo del encuentro cuando, según reportes de testigos y videos en redes sociales, un sector de la afición organizada del Atlas comenzó un altercado con seguidores locales. A pesar del operativo de seguridad, la tensión escaló rápidamente, obligando a familias y aficionados cercanos a abandonar sus asientos para buscar refugio.

Minuto del incidente: Alrededor del minuto 70′.

Alrededor del minuto 70′. Zona del conflicto: Cabecera sur, donde se ubicaba el grupo de animación visitante.

Cabecera sur, donde se ubicaba el grupo de animación visitante. Intervención: La policía estatal y la seguridad privada intervinieron para desalojar a los agresores.

Por unos cuantos imbéciles son los que pagan muchos otros inocentes.



Así las cosas en el Estadio Hidalgo, en pleno 2026 y a la luz del Mundial.



Lo bueno que la @LigaBBVAMX los tiene ubicados por la gran estrategia del #FanID pic.twitter.com/hYH5tT1mXb — Charlie P (@CharliePM10) February 15, 2026

¿Habrá sanciones para el Atlas?

Este incidente enciende las alarmas en la Liga MX, especialmente considerando los antecedentes de grupos de animación en el fútbol mexicano. Se espera que en las próximas horas la Comisión Disciplinaria emita un comunicado oficial.

Las posibles sanciones podrían incluir:

Veto de plaza para el grupo de animación del Atlas. Multas económicas severas para ambas instituciones. Restricción de acceso a estadios para los involucrados identificados mediante el Fan ID.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Edson Álvarez en crisis: ¿Por qué no juega el ‘Machín’ con el Fenerbahçe de Turquía?