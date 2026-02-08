Atlas le quita el triunfo a Pumas en el último minuto / Simon Barber

Vibrante empate a dos se vivió en el Estadio Jalisco entre Atlas y Pumas en encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Atlas vs Pumas / Simon Barber Ampliar

El cuadro universitario fue el primero en hacerse presente en el marcador. Al minuto 35, Pedro Vite definió dentro del área tras una gran jugada individual de Juninho Vieira por izquierda. Atlas reclamó una falta previa, pero esta no fue concedida.

Posteriormente, al minuto 43, los Rojinegros encontraron la igualada tras un disparo potente de Mateo García, el cual contó con colaboración de Keylor Navas para terminar en el fondo de las redes.

Keylor Navas / Simon Barber Ampliar

Todavía antes del final del primer tiempo, Pumas retomó la ventaja a través de un penal polémico por un jalón sobre Uriel Antuna. Juninho Vieira ejecutó de gran forma para vencer a Camilo Vargas y concretar el 2-1 parcial.

Para la segunda parte, Pumas perdonó el 3-1 tras una grave falla de Robert Morales, hecho que les terminó costando en el último minuto, pues al 90, Manuel Capasso remató tras un buen centro de Diego González para convertir el 2-2 final. Con el empate, Pumas se mantiene invicto, mientras Atlas llegó a 10 unidades de 15 posibles en la tabla general.

