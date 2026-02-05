Guillermo Vázquez alza la mano para dirigir a Pumas, por delante de Robert Dante Siboldi

Guillermo Vázquez alza la mano para dirigir a los Pumas, por delante de Robert Dante Siboldi

Guillermo Vázquez, toma la delantera como la principal opción para dirigir a Pumas en caso de que Efraín Juárez salga del cargo, por encima de Robert Dante Siboldi.

Memo Vázquez está amarrado para ser nuevo DT de Pumas / Hector Vivas Ampliar

La directiva auriazul, encabezada por figuras como Antonio Sancho vicepresidente deportivo, ya ha tenido pláticas informales y sondeos con Vázquez desde hace semanas. Esto surge tras la preocupante derrota de Pumas ante San Diego FC 4-1 en la ida de los dieciseisavos de final de la Concachampions 2026, que puso en duda la continuidad del proyecto de Juárez. Si no logran revertir la eliminatoria en la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, es probable que se concrete un cambio.

¿POR QUÉ MEMO VÁZQUEZ ES EL FAVORITO DE PUMAS?

Memo Vázquez es considerado como un hombre de casa y de absoluta confianza en la institución. Además de ser el último técnico que llevó a Pumas al título de Liga MX, Clausura 2011.

Tiene experiencia previa exitosa con el club, incluyendo un subcampeonato en Apertura 2015 y conoce bien el ADN universitario.

Robert Dante Siboldi no seguirá como entrenador de Tigres / Hector Vivas Ampliar

Mientras que Robert Dante Siboldi también está en el radar como opción sólida: es un entrenador con trayectoria en Liga MX, Santos, Cruz Azul, Tigres y títulos importantes de Liga MX y Concachampions, pero su perfil es más externo y ha tenido salidas polémicas en algunos clubes. Recientemente dejó Mazatlán que se convertirá en Atlante para Apertura 2026, lo que lo deja disponible. Sin embargo, no es el número uno en las preferencias de la directiva.

Todo depende del resultado de la vuelta en Concachampions y de la decisión final de la directiva. Por ahora, si Juárez sale, el regreso de Memo Vázquez suena como el escenario más probable para estabilizar al equipo en el resto del Clausura 2026 y más allá.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Raphael Veiga revela las razones por las que decidió fichar con el América