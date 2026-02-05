Raphael Veiga revela las razones por las que decidió fichar con el América

El fichaje de Raphael Veiga por el Club América no fue un movimiento más del mercado de pases. Fue una decisión meditada, cargada de confianza y con un fuerte componente humano que el propio mediocampista brasileño ha revelado en las últimas horas.

En entrevista concedida tras su incorporación oficial al equipo azulcrema, Veiga no dudó en señalar que André Jardine y Paulo Victor fueron piezas fundamentales para que abandonara Palmeiras, donde era ídolo y máximo goleador histórico en su estadio y apostara por el proyecto americanista en el Clausura 2026.

¿Por qué Raphael Veiga decidió fichar con el América?

A pesar de que las conversaciones directas no fueron extensas, el volante zurdo siguió de cerca el trabajo de ambos brasileños en Coapa. Jardine, con su prestigio como técnico ganador y su visión clara de lo que necesitaba el equipo tras la salida de creativos como Diego Valdés, representó la garantía futbolística. Paulo Victor, por su parte, aportó esa conexión directa y de confianza que solo un compatriota puede generar en un salto tan importante: de la élite brasileña a la exigencia de la Liga MX y la presión del más grande de México.

“Paulo trabajó en Palmeiras, y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él algunas veces, después de mi entrenamiento, él estaba allí con la categoría de base, y yo acompañaba, y nosotros conversábamos un poco.. André, yo nunca había trabajado junto a él, pero yo ya había acompañado a los equipos con los que él trabajó, la propia selección olímpica, entonces me gusta mucho la forma en que él hace que el equipo juegue“, comentó el nuevo jugador de las Águilas.

El América, que arrancó el torneo con carencias en generación de juego y gol, encontró en Veiga al “10” de jerarquía que Jardine soñaba desde hace meses. El entrenador lo presentó como un jugador que “eligió” al club, con hambre de títulos y con un currículum que habla por sí solo: múltiples campeonatos con Palmeiras, incluyendo Copas Libertadores, y una capacidad demostrada para decidir partidos grandes.

Ahora, con Veiga ya integrado en entrenamientos y mostrando destellos de su calidad zurda, las Águilas recuperan una pieza desequilibrante que puede marcar la diferencia en Concachampions y en la pelea por el título. Pero más allá de los números y el talento, lo que queda claro es que este traspaso exitoso tiene nombres propios: André Jardine y Paulo Victor. Ellos no solo convencieron a un crack, sino que vendieron un proyecto, una familia y una ambición compartida.

En el Nido Águila ya se respira optimismo. Raphael Veiga llegó porque creyó en el mensaje de dos brasileños que saben lo que es ganar. Ahora toca que el campo confirme lo que las palabras ya adelantaron: este puede ser el refuerzo que devuelva al América al lugar que nunca debió dejar.

