Raphael Veiga revive el legado del dorsal 23 del América en el Clausura 2026

El Club América ha dado un golpe de autoridad en el mercado del Clausura 2026 al incorporar a Raphael Veiga, el talentoso mediocampista brasileño que llega procedente de Palmeiras con la misión de ser el nuevo cerebro creativo del equipo de André Jardine. Pero más allá de su calidad técnica, goles y asistencias demostradas en Brasil, donde se consagró como ídolo con múltiples títulos, hay un detalle que no pasa desapercibido y que carga de simbolismo.

Raphael Veiga entrenando con el América / FOTO: @ClubAmerica Ampliar

Y es que Veiga eligió el dorsal 23, este número no es cualquiera en Coapa, pues representa un legado que el propio futbolista asume con orgullo, pero también con la presión de honrarlo.

¿Quién fue el último jugador del América que utilizó el dorsal 23?

El último gran brasileño que lució el 23 en el América fue Kléber Boas, el delantero que entre 2004 y 2006 dejó huella imborrable: 37 goles en 61 partidos, un título de liga y el campeonato de goleo individual.

Kléber no solo anotaba; conectaba emocionalmente con la afición azulcrema por su entrega, olfato y capacidad para definir en momentos clave. Ahora, más de dos décadas después, otro compatriota toma esa estafeta. Veiga, de 30 años, no llega como un desconocido: es un ’10′ moderno, zurdo, con visión de juego privilegiada, pegada de media distancia y experiencia en finales continentales. En Palmeiras convirtió el 23 en sinónimo de éxito, títulos de Libertadores, Paulistao y más, y decidió mantenerlo en México, inspirado en íconos como Michael Jordan y David Beckham, quienes también hicieron eterno ese dorsal en sus disciplinas.

Kléber Boas Ampliar

La elección no es casual. El 23 en el América ha sido portado por leyendas como Daniel Brailovsky en sus inicios gloriosos. Es un número que evoca creatividad, gol y liderazgo. Veiga, quien ya fue confirmado como el ‘camisa 10’ funcional por Jardine, llega para ser el eje del ataque americanista en un torneo donde las Águilas buscan refrendar su jerarquía.

