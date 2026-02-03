América vuela de último minuto frente a Olimpia en Honduras por la Concachampions

El Club América se llevó una valiosa victoria por 2-1 ante Olimpia en el partido de ida de la primera ronda, por los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras.

Fue un duelo intenso y sufrido para las Águilas, que debutaron en el torneo continental sin Álvaro Fidalgo, recién salido del equipo, y con un Olimpia motivado y dominante en varios tramos, pero que pagó caro su falta de contundencia.

El Olimpia salió con todo ante su gente, presionando alto y generando varias aproximaciones peligrosas. Kevin Güiti y Jorge Benguché probaron desde fuera del área, aunque sin precisión. El América, dirigido por André Jardine, se vio maniatado durante gran parte de los primeros 45 minutos, con poco control y sufriendo en transiciones.

Sin embargo, en el agregado de tiempo de compensación, 45+2′, las Águilas capitalizaron una jugada a balón parado: tras un tiro de esquina y varios rebotes en el área, Víctor Dávila recogió el balón, recortó y sacó un potente remate que venció a Edrick Menjívar para el 0-1. Gol clave que cambió la dinámica y dejó a las Águilas con ventaja al descanso.

Al inicio del complemento, el Olimpia salió enchufado y empató rápido con un auténtico golazo al minuto 50’: Jorge Álvarez recibió de José Pinto en los linderos del área y, con un derechazo colocado y potente de primera intención, colgó el balón en el ángulo para el 1-1. El estadio estalló y los albos creyeron en la remontada.

América reaccionó con cambios clave: entraron Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas para ganar control y profundidad. El equipo azulcrema dominó la posesión y generó peligro constante, aunque Menjívar respondió con atajadas importantes.

El golpe definitivo llegó al minuto 88 en un contragolpe letal: Brian Rodríguez recortó hacia el centro, disparó a segundo palo y Menjívar tapó, pero el rebote le quedó servido a Ramón Juárez, quien empujó con el arco vacío para el 1-2 definitivo.

Con este resultado, América llega con ventaja mínima a la vuelta. Un empate o victoria azulcrema los clasificaría; Olimpia necesita ganar por dos goles o más para avanzar.