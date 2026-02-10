Edson Álvarez en crisis: ¿Por qué no juega el ‘Machín’ con el Fenerbahçe de Turquía? / Seskim Photo/MB Media

El futbolista mexicano Edson Álvarez, actualmente a préstamo en el Fenerbahçe de Turquía, no atraviesa el mejor momento de su carrera. El mediocampista sufrió una lesión en el tobillo; el golpe ocurrió el 1 de diciembre, en un derbi frente al Galatasaray. Aquella molestia terminó por alejarlo de las canchas y frenó su continuidad con el equipo.

El canterano del América compartió una carta en sus redes sociales donde explicó que, aunque siguió disputando partidos, el dolor nunca desapareció y finalmente tuvo que detenerse. Desde entonces, el “Machín” no ha vuelto a jugar los 90 minutos; su última aparición como titular fue hace más de un mes en un duelo de la Süper Lig frente al Konyaspor.

Eso no es lo más preocupante: la competencia en el mediocampo del Fenerbahçe es feroz. Edson ya rotaba la titularidad con el brasileño Fred y el turco Ismail Yüksek. Sin embargo, el conjunto turco aprovechó el mercado de fichajes invernal para reforzarse; primero anunció la contratación de Mattéo Guendouzi, quien se ha vuelto inamovible en el esquema titular.

Antes del cierre de registros, también se hizo oficial la incorporación de N’Golo Kanté, procedente de la Liga de Arabia Saudita. El francés era prioridad para el club y ya aparece en el once inicial del técnico Domenico Tedesco. Con este panorama, el seleccionado mexicano tendrá que pelear el puesto con cuatro competidores directos en un sistema que suele utilizar una doble contención.

Edson Álvarez regresó a la actividad el 5 de febrero en un duelo de la Copa de Turquía. Aunque se le notó seguro, su actividad en este 2026 ha sido limitada; apenas acumula 126 minutos debido a sus problemas físicos.

Para el más reciente partido de la liga turca, el mexicano no fue convocado por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar, los contenciones titulares fueron los refuerzos Guendouzi y Kanté, futbolistas que cuentan con la confianza total de Tedesco y que, por ahora, parten con ventaja en la rotación del equipo.

