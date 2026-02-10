Dani Carvajal saldría del Real Madrid: El histórico lateral busca equipo para la temporada 2026

Un histórico como Dani Carvajal está muy cerca de salir del Real Madrid al término de la temporada. De acuerdo a diversas fuentes, el lateral derecho no está conforme con la poca participación que ha tenido esta campaña y forzará su salida del equipo una vez que finalice su contrato con el cuadro merengue.

Dani Carvajal campeón con el Real Madrid / Image Photo Agency Ampliar

Carvajal solamente ha jugado 10 partidos en lo que va de la temporada. 7 fueron en LaLiga, 2 en la Champions League y 1 en la Copa del Rey. En total, Dani únicamente ha tenido participación en 470 minutos, lo que ha provocado la molestia del jugador al grado de forzar su salida para tener más minutos en otro club.

Vale la pena mencionar que el Real Madrid tomó la decisión de renovarle el contrato por un año más después de que se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla derecha a inicios de la campaña 2024-2025. Esta determinación fue respetando su jerarquía e historia dentro del equipo. Sin embargo, los pocos minutos que ha tenido dentro de la cancha lo están obligando a buscar una salida del cuadro merengue.

Luka Modric y Dani Carvajal / Soccrates Images Ampliar

Es importante destacar que Dani Carvajal es un futbolista histórico. Ha jugado más de 430 partidos y ha ganado cualquier cantidad de títulos, de los cuales destacan nada más y nada menos que 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes y 5 Supercopas de la UEFA. Ahora, el canterano madridista podría cerrar su etapa como jugador al término de la presente temporada 2025-2026.

