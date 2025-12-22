Edson Álvarez se pierde el cierre de temporada 2025 por lesión muscular en Fenerbahçe

El mediocampista mexicano Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana y pieza clave en el Fenerbahçe, ha sufrido una nueva lesión muscular que lo obligará a cerrar prematuramente su actividad en este 2025. El técnico Domenico Tedesco confirmó que "El Machín" no estará disponible para los últimos partidos del año, incluyendo el duelo de Copa de Turquía ante el Beşiktaş el 23 de diciembre.

Edson Álvarez con el Fenerbahçe / Ahmad Mora Ampliar

Aunque el club no ha emitido un parte médico oficial, reportes de la prensa turca y mexicana coinciden en que se trata de molestias musculares derivadas de la acumulación de partidos en un calendario exigente. Tedesco fue optimista al señalar que se evalúa día a día y que espera su regreso “lo antes posible”, estimándose una recuperación de aproximadamente dos semanas.

Esta baja llega en un momento en que el Fenerbahçe marcha en el segundo lugar de la Süper Lig tras golear 3-0 al Eyüpspor, pero representa un golpe sensible para el equilibrio del mediocampo. Álvarez, quien llegó cedido del West Ham en agosto de 2025, ha disputado alrededor de 13 partidos esta temporada entre liga y Europa League, consolidándose como titular indiscutible.

Edson Álvarez lesionado con la Selección Mexicana / Hector Vivas Ampliar

La noticia enciende alertas en la Selección Mexicana, que ya lidia con lesiones de otros elementos clave como Santiago Giménez. Afortunadamente, la lesión de Álvarez no parece grave y se espera que esté listo para inicios de 2026, posiblemente debutando el año en la semifinal de la Supercopa de Turquía ante el Samsunspor el 6 de enero.

