Edson Álvarez cambia la Premier League por el Fenerbahçe de Turquía

El mediocampista mexicano Edson Álvarez está a punto de iniciar una nueva etapa en su trayectoria profesional al llegar a Estambul para concretar su fichaje con el Fenerbahçe de Turquía. El capitán de la Selección Mexicana, quien deja atrás dos años en la Premier League con el West Ham United, se unirá al conjunto turco en un movimiento que ha generado gran expectativa entre los aficionados y analistas del fútbol. Según reportes, el traspaso se realizará en calidad de préstamo por un año, con una opción de compra no obligatoria, y ha sido impulsado por el interés expreso del reconocido entrenador José Mourinho, quien ve al canterano del América como un refuerzo clave para el mediocampo de su equipo.

Edson Álvarez, arribó a Turquía acompañado de su familia y su representante, Nathan Van Kooperen, para someterse a los exámenes médicos y finalizar las negociaciones contractuales. El club turco, uno de los más prestigiosos de la Superliga, anunció oficialmente el principio de acuerdo con el West Ham, destacando la llegada del “Machín” como un paso estratégico para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2025-2026, que incluye competencias europeas como la Europa League y la posibilidad de clasificar a la Champions League.

La decisión de Álvarez de unirse al Fenerbahçe responde a su búsqueda de mayor continuidad en el terreno de juego, algo que no estaba garantizado en el West Ham tras la llegada del técnico Graham Potter, quien no lo consideraba una pieza clave en sus planes. A pesar de haber disputado 73 partidos, con dos goles y tres asistencias en su etapa con los Hammers, el mexicano optó por un cambio que le permita mantener un rol protagónico rumbo al Mundial 2026. La influencia de Mourinho fue determinante, ya que el estratega portugués convenció al jugador con su proyecto deportivo y la promesa de ser un titular indiscutible en un equipo competitivo.

Jugadores mexicanos que han jugado en Turquía

Turquía no es la principal atracción para los jugadores mexicanos, sin embargo, esto no significa que no haya habido futbolistas de nuestro país en la Superliga turca. El connacional más destacado fue Antonio de Nigris, que pasó sus últimos años como profesional y de vida en el país otomano. El “Tano” llegó al Gaziantepspor en la temporada 2006-2007, luego pasó al Ankaraspor en la temporada 2007-2008 para finalizar en el Ankaragücü de préstamo en la temporada 2008-2009. En total, jugó 78 partidos, metió 20 goles y dio ocho asistencias, sumando más de 6,300 minutos jugados.

Otro jugador que tuvo un paso por el país de la luna y la estrella fue Giovani dos Santos. Gio llegó al Galatasaray para la temporada 2008-2009. Tuvo participación en 14 juegos, dio 3 asistencias, pero no pudo meter gol.

Diego Reyes también jugó en Turquía, para el Fenerbahçe en la temporada 2018-2019. Firmó contrato por tres años pero sólo jugó uno antes de ir al Leganés. Jugó en ocho partidos con 324 minutos en total.

Por último, Sergio Almaguer fue a préstamo al Galatasaray cuando jugaba para el Cruz Azul. Pudo jugar cuatro partidos de liga y tres de Champions League, sin embargo no pudo anotar o asistir. Con la llegada de Edson Álvarez al Fenerbahçe, el de Tlalnepantla se convierte en el quinto mexicano en jugar en la Superliga turca y el segundo en defender la playera de los canarios.