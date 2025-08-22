Donald Trump revela detalles del sorteo de la Copa Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 22 de agosto de 2025 que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el prestigioso Kennedy Center, ubicado en Washington, D.C. y no en la Esfera de Las Vegas, Nevada como se había comentado en días pasados. Este evento marca la cuenta regresiva hacia el torneo más grande del fútbol mundial, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump destacó la relevancia de este evento, describiéndolo como “el evento deportivo más grande, probablemente el más importante” del planeta. El anuncio, que también contó con la presencia de figuras clave como el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, subraya el creciente involucramiento de Trump en las actividades de la FIFA, incluyendo su asistencia a la final del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA revela fecha para la primera fase de boletos del Mundial 2026 en México, EUA y Canadá

El sorteo en el Kennedy Center determinará la composición de los grupos para las 48 selecciones participantes, un formato ampliado que debutará en este torneo, consolidando su lugar como el Mundial más grande de la historia. Este evento no solo definirá el camino de las selecciones anfitrionas México, Estados Unidos y Canadá, sino que también generará una enorme expectativa global, con proyecciones de la FIFA que estiman la asistencia de 6 millones de aficionados y un impacto económico de 30,000 millones de dólares para la economía estadounidense.

La elección del Kennedy Center como sede, en lugar de Las Vegas como se había especulado previamente, refuerza la importancia cultural y política que se le otorga al evento en la capital de Estados Unidos. Trump, con su característico estilo, bromeó sobre renombrar el lugar como el “Trump Kennedy Center”, aunque aclaró que “quizás en una semana” estarían listos para ello, generando risas entre los presentes.

🇺🇸 | AHORA: El presidente Trump ha anunciado que el sorteo de la Copa del Mundo de 2026 se celebrará en el Kennedy Center.



Junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump calificó de «gran honor» el hecho de acoger el evento. pic.twitter.com/jd6xCoMHPP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 22, 2025

La Copa Mundial de 2026 promete ser un espectáculo sin precedentes, con 16 ciudades anfitrionas en los tres países, incluyendo el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este anuncio no solo pone a Washington, D.C., en el centro del escenario deportivo mundial, sino que también reafirma el compromiso de Estados Unidos con la organización de un evento que, según Trump, será “como varios Super Bowls en poco tiempo”.