Cruz Azul sigue imparable y vence en cancha ajena a Santos Laguna por la fecha 9 de Liga Mx

El partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Santos Laguna y Cruz Azul se disputó en el Estadio Corona, en Torreón, Coahuila, con victoria a favor de la Máquina por marcador de 2-1.

Cabe señalar que se mantuvo un duelo de contrastes diferentes; los Celestes, quienes llegaban como sólidos líderes del torneo con un paso arrollador: 19 puntos, tras victorias clave, incluyendo ante Monterrey, mientras que Santos ocupaba el fondo de la tabla, último lugar, con muy pocos puntos y sin victorias en el semestre hasta ese momento, en medio de una crisis que incluía cambios recientes en la dirección técnica.

Cruz Azul dominó gran parte del encuentro y se puso adelante temprano. Al minuto 15’, Jeremy Márquez abrió el marcador con un gol que reflejaba la superioridad cementera en el primer tiempo, 0-1 al descanso.

Santos Laguna mostró su mejor versión del torneo en este duelo, presionando y generando ocasiones, aunque le costó concretar. La Máquina controló el ritmo, pero los Guerreros no se rindieron y dieron pelea hasta el final.

En la segunda mitad, Cruz Azul sufrió para mantener la ventaja. Santos creció en intensidad, aunque no logró empatar o remontar de forma definitiva en el tiempo regular. Sin embargo, partido terminó con victoria Celeste, ya que apareció Paradela en solitario dentro del área para sellar la pinza, misma que subió al marcador 2-1; aunque con sufrimiento, los cementeros se hicieron de la victoria.

Cruz Azul se llevó los tres puntos, consolidándose aún más en la cima de la clasificación general y demostrando por qué es uno de los candidatos serios al título, mientras que Santos se quedó en zona baja, encaminándose a una de las peores campañas en torneos cortos de su historia.