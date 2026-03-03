Kevin Mier reaparece con Cruz Azul y amenaza el puesto de Gudiño: ¿Cuándo vuelve al primer equipo? / Jam Media

Kevin Mier volvió a la actividad con la Sub-21 de Cruz Azul. El portero colombiano reapareció tras la fractura que sufrió el 8 de noviembre de 2025, producto de una fuerte entrada del panameño Adalberto Carrasquilla en un duelo ante Pumas.

Kevin Mier sale lesionado ante Pumas / Jam Media Ampliar

Desde aquella noche hasta hoy, 3 de marzo de 2026, han pasado 115 días, es decir, tres meses y 23 días de recuperación. Un proceso largo que finalmente le permitió regresar a las canchas.

Mier sumó minutos con la categoría Sub-21 de Cruz Azul en Torreón, en el triunfo 2-0 ante Santos, como parte de su puesta a punto antes de volver al máximo circuito. Ahora, el técnico Nicolás Larcamón deberá decidir en las próximas semanas si le devuelve la titularidad en el primer equipo, considerando que Andrés Gudiño ha respondido de buena forma bajo los tres postes.

Qué gusto verte de vuelta en las canchas, Kevin. 💙 pic.twitter.com/NFINg06UEh — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 3, 2026

El colombiano no solo pelea por recuperar su lugar en La Máquina, sino también por mantenerse en el radar de su selección. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, Mier buscará retomar ritmo y nivel para ser considerado por Colombia en la próxima Copa del Mundo.