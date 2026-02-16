Kevin Mier recibe el alta médica: El plan de Cruz Azul para el regreso del colombiano / Alika Jenner - Leagues Cup

Las buenas noticias por fin llegan a La Noria. Luego de una larga espera que mantuvo en vilo a la nación celeste, Kevin Mier está de vuelta. Según reportes de ESPN, el guardameta colombiano ha recibido el alta competitiva y apunta a tener sus primeros minutos de actividad este fin de semana, justo cuando Cruz Azul se mida a las Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026.

Kevin Mier / Jam Media Ampliar

El camino de Mier no ha sido sencillo. El arquero cafetalero se alejó de las canchas desde la Jornada 17 del torneo pasado, cuando sufrió una impactante fractura de tibia tras un choque con Adalberto Carrasquilla en un duelo ante Pumas. Aquella lesión no solo mermó las aspiraciones de La Máquina en la Liguilla anterior, sino que puso en duda su ritmo de cara al proceso mundialista de 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul se queda sin plan B: Descartan el Parque Bicentenario para el nuevo estadio

El plan de Nicolás Larcamón para su regreso

Aunque la afición desea verlo de inmediato bajo los tres palos del primer equipo, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Larcamón llevará las cosas con calma. La estrategia para este fin de semana es la siguiente:

Actividad con la Sub-21: Para retomar ritmo de juego y confianza, Mier tendría participación inicial con la categoría con límite de edad.

Para retomar ritmo de juego y confianza, Mier tendría participación inicial con la categoría con límite de edad. Andrés Gudiño se mantiene: En el equipo estelar de la Liga MX, Gudiño seguirá siendo el titular frente al Guadalajara, respaldado por su gran momento donde solo ha concedido 4 goles en 6 partidos.

En el equipo estelar de la Liga MX, Gudiño seguirá siendo el titular frente al Guadalajara, respaldado por su gran momento donde solo ha concedido 4 goles en 6 partidos. Integración progresiva: Dependiendo de sus sensaciones ante Chivas en categorías inferiores, Mier podría integrarse de lleno a las convocatorias del primer equipo para las siguientes fechas.

Kevin Mier lesionado / Jam Media Ampliar

Un duelo de alto voltaje

El choque entre Cruz Azul y Chivas llega en un momento inmejorable. El Rebaño marcha como líder general con paso perfecto, mientras que La Máquina de Larcamón le pisa los talones en el segundo puesto tras vencer a Tigres. La presencia de Mier en las instalaciones del club, aunque sea iniciando con la Sub-21, inyecta un envión anímico fundamental para un grupo que busca dar un golpe de autoridad en la tabla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul Femenil hace historia: Supera en asistencia al equipo varonil en el Clausura 2026