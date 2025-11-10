Kevin Mier sufre fractura y se despide del Apertura 2025 con Cruz Azul

Las malas noticias terminan por mermar de manera drástica al equipo de Cruz Azul y es que este fin de semana terminaron por sufrir la dura baja del guardameta Kevin Mier, para lo que resta de campaña. Esto se da producto de una dura entrada que vivió el portero colombiano por parte del jugador panameño, Adalberto Carrasquilla, mientras se desarrollaban los últimos minutos de la primera parte del compromiso entre la Máquina y Pumas.

Cruz Azul vs Pumas / Jam Media Ampliar

Desde los primeros instantes de recibir una fuerte barrida, Mier ya no se pudo levantar, se llevó las manos al rostro y abandonó las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc en muletas. El diagnóstico es claro: una fractura de tibia, una dura lesión que lo aleja del resto del Apertura 2025, no podrá jugar en la Liguilla y además se perderá la Copa Intercontinental, en donde Cruz Azul participará del 13 al 17 de diciembre.

Hay reportes más desalentadores que incluso señalan que el arquero de 25 años se podría perder su participación en el Mundial 2026 con la selección de Colombia.

Kevin Mier / Jam Media Ampliar

Por ahora, Kevin Mier ha sido titular en 16 partidos con el equipo de Cruz Azul; el único que terminó por perderse fue en el Clásico Joven ante América, debido a un retraso en su vuelo que le costó afrontar el juego. Además, cuenta con cinco porterías en cero y ha sido parte del equipo de la semana en una ocasión. Más de 1394 minutos disputados.

El encargado de suplir la baja de Kevin Mier es el guardameta mexicano de 28 años, Andrés Gudiño, y el segundo será Emanuel Ochoa, el seleccionado mexicano de la Sub-20.