Andrés Gudiño asume el reto de defender el arco cementero en la Liguilla, tras la lesión de Kevin Mier / Jam Media

Tras la fractura de tibia de Kevin Mier, la portería de Cruz Azul quedará en manos de Gudiño y Emmanuel Ochoa, dos perfiles opuestos que representan presente y futuro para la Máquina. Nicolás Larcamón deberá elegir entre la experiencia del yucateco o la proyección del joven mexicoamericano en esta Liguilla del Apertura 2025.

Kevin Mier / Jam Media Ampliar

Gudiño, de 28 años, ha sido suplente habitual desde 2018, pero ya conoce la presión del arco cementero. Con casi 30 partidos de Liga MX y cuatro títulos con el club, su estilo sobrio y reflejos seguros lo perfilan como la opción más estable. En la última jornada ingresó por Mier y mostró confianza, además de haber sido clave en duelos pasados como la Copa GNP 2020, donde atajó dos penales.

En contraste, Emmanuel Ochoa tiene solo 20 años y un futuro prometedor. Formado en el San José Earthquakes, fue campeón con México Sub-20 en el Premundial de Concacaf 2024. Su 1.91 de estatura y gran juego con los pies lo convierten en un arquero moderno, aunque sin experiencia en Liga MX. Es considerado el relevo a largo plazo si Kevin Mier no regresa pronto o es transferido.

Andrés Gudiño / Alika Jenner - Leagues Cup Ampliar

La titularidad en la Liguilla dependerá del estado físico y la confianza, entre la experiencia y el relevo generacional; quien defienda el arco asumirá una gran responsabilidad en la fase más exigente del torneo.