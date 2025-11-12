;

Andrés Gudiño asume el reto de defender el arco cementero en la Liguilla, tras la lesión de Kevin Mier

Tras la fractura de Kevin Mier, Cruz Azul deberá decidir entre Gudiño y Emmanuel Ochoa para la portería en la Liguilla del Apertura 2025. Dos estilos, una misma meta: mantener el sueño celeste con vida.

Tras la fractura de tibia de Kevin Mier, la portería de Cruz Azul quedará en manos de Gudiño y Emmanuel Ochoa, dos perfiles opuestos que representan presente y futuro para la Máquina. Nicolás Larcamón deberá elegir entre la experiencia del yucateco o la proyección del joven mexicoamericano en esta Liguilla del Apertura 2025.

Gudiño, de 28 años, ha sido suplente habitual desde 2018, pero ya conoce la presión del arco cementero. Con casi 30 partidos de Liga MX y cuatro títulos con el club, su estilo sobrio y reflejos seguros lo perfilan como la opción más estable. En la última jornada ingresó por Mier y mostró confianza, además de haber sido clave en duelos pasados como la Copa GNP 2020, donde atajó dos penales.

En contraste, Emmanuel Ochoa tiene solo 20 años y un futuro prometedor. Formado en el San José Earthquakes, fue campeón con México Sub-20 en el Premundial de Concacaf 2024. Su 1.91 de estatura y gran juego con los pies lo convierten en un arquero moderno, aunque sin experiencia en Liga MX. Es considerado el relevo a largo plazo si Kevin Mier no regresa pronto o es transferido.

La titularidad en la Liguilla dependerá del estado físico y la confianza, entre la experiencia y el relevo generacional; quien defienda el arco asumirá una gran responsabilidad en la fase más exigente del torneo.

