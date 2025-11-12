Kevin Mier será operado tras fractura que lo deja fuera de la Liguilla con Cruz Azul

En un cierre de temporada que ya pintaba como épico para Cruz Azul, la fortuna ha dado un giro cruel. Kevin Mier, el portero colombiano que se ha erigido como pilar indiscutible bajo los tres postes de Cruz Azul, estará alejado de las canchas luego de la lesión que sufrió ante Pumas en la última jornada del Apertura 2025.

El arquero colombiano entrará al quirófano este jueves, víctima de una fractura en la tibia derecha que lo apartará de las canchas por el resto del año. La lesión, sufrida en la dolorosa derrota 3-2 ante Pumas UNAM el pasado sábado en el Estadio Cuauhtémoc, no solo silencia los guantes de Mier en la Liguilla del Apertura 2025, sino que también lo excluye de la ilusionante Copa Intercontinental, donde los cementeros representarán a la Concacaf como campeones vigentes de la Concachampions.

La jugada que cambió el destino de Mier y, de paso, el de todo un equipo ocurrió en un momento de aparente dominio celeste. Con Cruz Azul al frente en el marcador, el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla ejecutó una barrida imprudente que impactó de lleno en la pierna del guardameta cafetero. El dolor fue inmediato, por lo que el guardameta de la Máquina tuvo que abandonar el campo en camilla, con el rostro contraído y el estadio en vilo. Estudios médicos posteriores confirmaron lo peor: una fractura limpia que demanda intervención quirúrgica para fijar el hueso y evitar complicaciones a largo plazo.

El procedimiento, está programado para este jueves en un hospital de la capital mexicana, marcará el inicio de un proceso de rehabilitación que podría extenderse hasta cuatro meses, dejando al arquero fuera de acción al menos hasta inicios de 2026. Este revés llega en el peor de los momentos para un Cruz Azul que soñaba con refrendar su título en la Liguilla, donde ya se perfila un duelo de alto voltaje contra Chivas en cuartos de final. Sin Mier, Andrés Gudiño, el suplente de confianza, asumirá la responsabilidad de blindar el arco en esta fase decisiva, un reto que pondrá a prueba la profundidad del plantel dirigido por Nicolás Larcamón.

La ausencia del cafetero también eclipsa la Copa Intercontinental, programada del 13 al 17 de diciembre en Medio Oriente. En dicho certamen, La Máquina se medirá al campeón de la Copa Libertadores (aún por definirse entre Flamengo y Palmeiras en un duelo brasileño a finales de noviembre), en un torneo que promete ser el puente perfecto hacia la gloria continental.

Perder a su figura estelar en este escaparate global es, sin duda, un mazazo para las aspiraciones celestes. Kevin Mier, de 25 años, llegó a Cruz Azul en 2024 como una promesa del fútbol sudamericano y rápidamente se consolidó como el mejor portero de la Liga MX, con paradas espectaculares que han sido clave en la resurrección de un club histórico. Su nominación al once ideal de los Premios The Best FIFA 2025 solo ratifica su estatus. Ahora, desde la banda de la adversidad, el colombiano deberá canalizar esa resiliencia que lo ha definido.

Hasta el momento la directiva de Cruz Azul ya ha anunciado su apoyo inquebrantable para su portero estelar; sin embargo, todavía no se da solución a la inhabilitación de Carrasquilla ante la Comisión Disciplinaria, en busca de justicia deportiva.