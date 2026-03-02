Chivas: ¿Por qué no jugará contra León la Jornada 9 de la Liga Mx? / Jam Media

La Jornada 9 del torneo Clausura 2026 que se llevará a cabo este martes 3 y miércoles 4 de marzo no contará con el esperado encuentro entre Chivas vs Léon, ya que la directiva Rojiblanca y la Liga MX decidieron posponerlo porque el Estadio Akron será sede fue un evento internacional.

Armando González / Jam Media Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Qué le pasó a Diego Reyes? Alarmas encendidas en Gallos Blancos tras aparatoso golpe y traslado al hospital

¿Por qué Chivas no jugará esta semana?

El partido contra León estaba programado originalmente para jugarse este martes 3 de marzo el cual tuvo que ser reprogramado, ya que se llevara a cabo la Copa de Leyendas entre el FC Barcelona y el Real Madrid, un encuentro de exhibición que junta los jugadores históricos de cada club en el Estadio Akron.

La directiva del Rebaño Sagrado realizó una petición a la Liga Mx para el cambio de fecha, la cual fue concedida y el partido fue reagendado para el próximo 18 de marzo en el mismo inmueble.

Tras la derrota de 2-0 ante Toluca en la octava fecha del torneo en el Nemesio Diez, Chivas no solo ha perdido el liderato general del torneo, sino que descendió hasta la tercera posición de la tabla con solo 18 puntos.

Toluca vs Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

Este tiempo extra es una muy buena oportunidad para que el equipo pueda recuperar su defensiva y la confianza antes del Clásico Tapatío contra Atlas el próximo sábado en el Estadio Jalisco, un partido que será crucial para que los rojiblancos puedan mantener un buen lugar en la tabla.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Crisis en Coapa! Tigres humilla al América en el Estadio Ciudad de los Deportes con goleada de escándalo