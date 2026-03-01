¡Crisis en Coapa! Tigres humilla al América en el Estadio Ciudad de los Deportes con goleada de escándalo / Jam Media

La cancha del Estadio Ciudad de los Deportes fue el escenario para el compromiso más esperado de la noche, ya que el conjunto felino llegaba dolido, debido a que en las últimas dos semanas no le ha ido nada bien.

En los primeros minutos del compromiso, Tigres se iba al frente después de que Israel Reyes cometiera una barrida imprudente que le daba un penalti a favor a la U de Nuevo León; se decretaba la pena máxima, misma que era capitalizada por un gol de Juan Brunetta.

Al minuto 22 se ampliaba la ventaja felina gracias a Jesús Angulo, con un pase de Vladimir Loroña que lo realizó desde un tiro de esquina por la punta de la derecha ante una mala marcación de Víctor Dávila. Para el 68 venía el descuento por parte de las Águilas del América, con un golazo de Brian Rodríguez, que tomaba la pelota por la banda de la izquierda desbordando a unos cuantos rivales y al final la mandó al poste más lejano de Nahuel Guzmán.

La respuesta por parte del equipo de Tigres llegaría de manera inmediata con una genialidad de Ángel Correa, que tomaba la pelota por el carril central, recorta y la manda con potencia al segundo poste de Luis Ángel Malagón.

Todavía en el agregado, Brunetta volvio a aparecer para poner su doblete personal. De este modo, el Club América perdió cuatro goles por uno y, además, Vinícius Lima se fue expulsado en este duelo de la Liga MX.

