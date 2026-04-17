Cata Domínguez vive momento único; enfrenta a su hijo en partido Sub-21 y celebra 20 años de carrera

Julio César “Cata” Domínguez celebró dos décadas como profesional de una forma poco común, al disputar un partido oficial en el que tuvo como rival a su propio hijo en la categoría Sub-21 de la Liga MX.

Cata Domínguez Cruz Azul. Foto: Getty Images Ampliar

El defensor solicitó un permiso especial para integrarse al equipo juvenil del Atlético de San Luis, con el objetivo de poder coincidir en la cancha con el conjunto de Pumas, donde milita su hijo.

Antes del inicio del encuentro, ambos protagonizaron uno de los momentos más emotivos al fundirse en un abrazo, dejando de lado por unos instantes la competencia para compartir un instante familiar dentro del fútbol.

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Domínguez arrancó como titular con el conjunto potosino, mientras que su hijo, Julio César Domínguez Castillejos, inició el partido en el banquillo y tuvo participación en la segunda mitad para concretar el esperado enfrentamiento.

El duelo terminó empatado 1-1, pero el resultado quedó en segundo plano ante la historia que se escribió en el terreno de juego, marcada por el simbolismo de compartir profesión y pasión.

¿Cómo fue el momento en que Cata Domínguez enfrentó a su hijo?

El cruce se dio durante varios minutos en la parte complementaria, cuando el joven mediocampista ingresó al campo y pudo medirse directamente con su padre en acciones de juego.

Al finalizar el partido, ambos volvieron a abrazarse, cerrando una jornada especial para la familia Domínguez, en la que el fútbol sirvió como escenario para celebrar una trayectoria y establecer un legado que continuará en la siguiente generación.