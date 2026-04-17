Mazatlán se despide de la Liga MX: estos son los números que explican el adiós de una franquicia fugaz

Mazatlán FC vive su última etapa en la Liga MX tras confirmarse la venta de la franquicia, poniendo fin a un proyecto que nunca logró despegar ni en lo deportivo ni en lo institucional desde su debut en el año 2020.

Mazatlán FC / Jam Media Ampliar

A lo largo de sus torneos en fase regular, el equipo acumuló registros irregulares, como en el Clausura 2026 donde suma 14 partidos con apenas 3 victorias, 2 empates y 9 derrotas, con 16 goles a favor y 28 en contra, reflejo de una constante fragilidad defensiva.

En torneos anteriores la tendencia fue similar, destacando campañas como el Apertura 2023 con 6 triunfos, 4 empates y 7 derrotas en 17 juegos, o el Clausura 2023 donde apenas consiguió 2 victorias por 14 derrotas, con 41 goles recibidos, uno de sus peores registros.

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En términos generales, los Cañoneros nunca lograron posicionarse entre los protagonistas del torneo, manteniéndose de forma constante en la parte baja de la tabla, lo que derivó en multas económicas por su lugar en la tabla porcentual.

En fase final, su presencia fue prácticamente nula, ya que solo disputó dos partidos de liguilla en su historia, con un balance de un empate y una derrota, sin registrar victorias y con apenas 3 goles a favor por 4 en contra.

¿Por qué Mazatlán nunca logró consolidarse en la Liga MX?

La respuesta está en la combinación de resultados deportivos deficientes, falta de regularidad y escasa conexión con la afición, factores que impidieron construir un proyecto competitivo y sostenible.

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Con la venta de la franquicia a nuevos inversionistas y la salida de Grupo Salinas, el ciclo del club llega a su fin, aunque la plaza podría mantenerse con otro equipo, cerrando así un capítulo breve pero significativo en el fútbol mexicano.