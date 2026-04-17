Efraín Juárez se sincera: entre el sueño europeo y el amor incondicional por Pumas

Efraín Juárez rompió el silencio sobre su futuro al ser cuestionado directamente por Álvaro Morales, en una charla donde el tema contractual tomó relevancia, el estratega de Pumas no esquivó la pregunta y habló con claridad sobre su situación actual y lo que viene para su carrera.

Efraín Juárez / Jam Media Ampliar

El técnico mexicano reconoció que su vínculo con el club tiene fecha de caducidad cercana, ya que le restan seis meses de contrato tras concluir el Clausura 2026, sin embargo dejó claro que su prioridad inmediata está en el equipo universitario.

Juárez fue enfático al expresar su deseo de permanecer en Pumas, institución a la que considera especial en su trayectoria, incluso la definió como el club de sus amores, dejando ver que su continuidad dependerá tanto de resultados como de la sintonía con directiva y afición.

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Aunque su presente está en Ciudad Universitaria, el entrenador no ocultó sus aspiraciones a futuro, con la mira puesta en el fútbol europeo, pero lejos de los destinos habituales para técnicos latinoamericanos como España, su interés apunta a ligas menos exploradas.

El estratega mencionó que le atrae el reto de dirigir en países como Bélgica o Países Bajos, además de señalar que su gran sueño es Inglaterra, particularmente la Championship, sin descartar ligas nórdicas como la de Dinamarca, donde ve un crecimiento competitivo importante.

¿Puede Juárez salir de Pumas pese a su deseo de quedarse?

El propio técnico respondió a esa incógnita al señalar que su permanencia no depende únicamente de su voluntad, ya que factores como el proyecto deportivo, la claridad institucional y el entorno serán determinantes para definir su futuro.

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La plática de @AlvaritoMorales con Efraín Juárez, ¡UNA JOYA! 🤩



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Por ahora, Juárez mantiene el enfoque en el torneo y en consolidar resultados, mientras deja abierta la posibilidad de continuar por más tiempo o cerrar su ciclo al finalizar su contrato, con la convicción de que su paso por Pumas marcará una etapa clave en su carrera.