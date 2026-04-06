Toluca vs LA Galaxy: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los los cuartos de final de Concacaf Champions Cup

En un duelo que promete emociones fuertes en la Concacaf Champions Cup 2026, Deportivo Toluca FC y LA Galaxy se enfrentarán por primera vez en la historia de esta competencia continental. La serie de cuartos de final, pactada a dos partidos, marca un momento inédito entre dos clubes con tradición en sus respectivas ligas y que compiten por avanzar a las semifinales del torneo más importante de clubes en Norteamérica.

Toluca vs San Diego FC CONCACAF Champions Cup 2026 / Jam Media Ampliar

Los Diablos Rojos buscarán aprovechar su condición de locales para tomar ventaja ante un Galaxy que llega motivado tras imponerse con autoridad en la ronda anterior . La vuelta está programada para el miércoles 15 de abril en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, escenario donde los angelinos intentarán invertir la balanza y sellar su pase.

Toluca encarará esta serie tras una convincente actuación en los octavos de final, donde superó a San Diego FC con un global dominante de 6‑3, victoria que además cortó una racha de eliminaciones tempranas en esta competencia. Por otro lado, el equipo de Mohamed recibió su primer golpe en Liga MX tras caer ante Querétaro en la jornada 13, por lo que deberá dar la vuelta a la página lo más pronto posible.

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Por su parte, LA Galaxy accedió a los cuartos tras despachar con solvencia al Mount Pleasant FA de Jamaica (6‑0 global), una serie en la que el goleador Gabriel Pec fue figura destacada, liderando la tabla de anotadores de la Concacaf Champions Cup con cinco goles. Los angelinos, pese a una temporada irregular en la MLS, mostraron eficacia en el torneo continental y ahora buscan trasladar ese rendimiento a la eliminatoria frente a Toluca.

Este enfrentamiento no solo representa un hito por ser el primero entre estos clubes en la Champions Cup, sino también una prueba de fuerza entre dos instituciones con historia: Toluca, actual bicampeón en la Liga MX, y LA Galaxy, uno de los clubes más laureados de la Major League Soccer y con figuras como Gabriel Pec y Marco Reus. Las dos instituciones no se cruzan en competencias oficiales desde la Campeones Cup 2025, donde Toluca se impuso 3‑1, resultado que se mantiene como el único antecedente entre los equipos en torneos de clubes.

Con la ilusión de seguir avanzando rumbo a la final de la Concacaf Champions Cup 2026, Toluca y LA Galaxy se preparan para un duelo que no solo determinará a uno de los semifinalistas del certamen, sino que también quedará como parte de la historia del fútbol regional por ser el primer capítulo de un enfrentamiento que aficionados de ambas instituciones han esperado con gran expectativa.

LA Galaxy and Toluca meet in a defining Quarterfinal clash ⚽️🌟 pic.twitter.com/MCdnqjFepD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 5, 2026

Toluca vs LA Galaxy: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER