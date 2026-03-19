;

Toluca cierra voltereta vs San Diego en el Nemesio Diez; los Diablos con boleto a cuartos de Concachampions

Los Diablos se hacen del boleto a cuartos de final de Concachampions 2026 tras vencer 6-3 en el global al joven equipo de San Diego.

Toluca vs San Diego FC CONCACAF Champions Cup 2026

Toluca vs San Diego FC CONCACAF Champions Cup 2026 / Jam Media

Juan Guzmán

Toluca consiguió su boleto a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup tras derrotar 4-0 a San Diego en el Estadio Nemesio Díez para avanzar con global de 6-3.

Los Diablos tardaron en encontrar el gol, pero conservaron la calma, y al minuto 43 Jesús “Canelo” Angulo abrió el marcador. Para la parte complementaria, Toluca se despachó con la cuchara grande, y al 56, Paulinho colocó el segundo con un golazo de “taquito”. Apenas tres minutos más tarde, el “Canelo” Angulo volvió a aparecer para convertir el tercer tanto de la noche para el cuadro escarlata.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Chivas golea, gusta y gana: ¡Duerme líder del Clausura 2026 tras vencer a León!

Finalmente, en tiempo de compensación, Jesús Gallardo selló la goleada de 4-0 con un gran gol de zurda tras un disparo cruzado.

Así, los Diablos se instalaron en la fase de los ocho mejores, donde ahora, si la lógica reina, enfrentarán a LA Galaxy durante las dos primeras semanas de abril.

El siguiente artículo se está cargando

W Deportes
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad