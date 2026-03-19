Chivas golea, gusta y gana: ¡Duerme líder del Clausura 2026 tras vencer a León!

Chivas impuso condiciones en casa y goleó 5-0 a León en duelo pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX, triunfo con el cual escaló nuevamente al liderato de la tabla general.

DESDE LOS ONCE PASOS ⚽️⚽️⚽️



La Hormiga González cobró la pena máxima a así aumentó la cuenta de Chivas en el marcador. 🔥



🔴EN VIVO: https://t.co/m58lNGpG9M



pic.twitter.com/ffmVksdswB — W Deportes (@deportesWRADIO) March 19, 2026

Guadalajara fue dominante de principio a fin, y tras fallar algunas ocasiones de gol, encontraron la recompensa al minuto 36 con un golazo de Brian Gutiérrez. Empezando el segundo tiempo, Chivas volvió a encontrar la portería de La Fiera, y Santiago Sandoval, con otro golazo, colocó el 2-0.

El duelo siguió con caos para León, y al minuto 61, los esmeraldas se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Jordi Cortizo tras una fuerte entrada sobre Diego Campillo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡Hospital en Monterrey! Las sensibles bajas de Rayados para enfrentar a Chivas tras el fracaso en Concachampions

Apenas unos instantes después, Bryan “Cotorro” González recibió una falta, por lo que se marcó penal para el Rebaño. Armando “Hormiga” González ejecutó de gran forma y convirtió el 3-0. El cuarto tanto fue obra de Ángel Sepúlveda, quien remató con el arco abierto, tras un disparó de Daniel Aguirre que pegó en el poste. Y el 5-0 final lo selló Hugo Camberos.

Así Chivas firmó su regreso al superliderato de la clasificación, mientras León sigue hundido en el antepenúltimo lugar de la tabla.