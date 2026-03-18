¡Hospital en Monterrey! Las sensibles bajas de Rayados para enfrentar a Chivas tras el fracaso en Concachampions

Los Rayados de Monterrey están viviendo una grave crisis de resultados y funcionamiento. La escuadra dirigida por Nico Sánchez cayó eliminada en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y confirmó un fracaso más. Por si esto fuera poco, en los últimos siete partidos en todas las competencias solamente ha ganado frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Oliver Torres / Jam Media Ampliar

La última victoria de la pandilla la consiguió el 4 de marzo en la novena jornada de la Liga MX por marcador de 4 goles a 0. Sin embargo, si nos remontamos un poco más atrás, los regiomontanos perdieron ante Pumas, Cruz Azul y Tigres y, rescataron un empate contra los Bravos de Juárez. Además, han recibido 11 tantos en los últimos siete compromisos y solamente han sido capaces de marcar nueve anotaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hugo Sánchez lanza experiencia única en el Estadio Azteca para el Mundial FIFA 2026

La mala noticia para Monterrey es que el calendario próximo no luce tan sencillo. Tan solo este fin de semana se verán las caras con las Chivas y lo harán con múltiples bajas importantes. Sergio Canales, Lucas Ocampos, Erick Aguirre e Iker Fimbres, entre otros, no podrán ser tomados en cuenta para este duelo por distintas lesiones musculares.

Lucas Ocampos ante Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Es así el mal momento que atraviesa uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano y que está diseñado para pelear títulos semestre a semestre. Sin embargo, la realidad está muy lejana de los objetivos que fueron marcados al inicio del semestre, cuando con Domenec Torrent al frente, planearon llegar lo más lejos posible en ambas competencias, y ahora, quedaron eliminados en la Concachampions y están fuera de la zona de Liguilla en el Clausura 2026.