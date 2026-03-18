Cruz Azul mantiene ventaja y vence por el global a Rayados en octavos de final de Concachampions

El primer equipo mexicano se ha instalado en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Cruz Azul logró superar a Rayados por marcador de 4-3 en el global para así superar esta fase del torneo internacional.

CRUZ AZUL MANTUVO VENTAJA, Y VENCE EN EL GLOBAL A RAYADOS

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¡A Rayados no le alcanzó, y la Máquina se hace del boleto a cuartos de Concachampions!🔥🎟️ pic.twitter.com/QtB2xc4NYs — W Deportes (@deportesWRADIO) March 18, 2026

El partido de vuelta se jugó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y terminaron igualando a 1 tanto aunque el global favoreció a los celestes. Al minuto 8 se movieron las redes tras el gol del Corcho Rodríguez, quien puso el primero de la pandilla y regresaba la ilusión a su equipo para buscar la remontada.

Al 47 la historia cambió, ya que José Paradela igualó el encuentro y daba el tanto que sentenciaba la eliminatoria.

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De esta manera, Cruz Azul logró vencer a Rayados de Monterrey por 4-3 en el global y así se convirtieron en el primer equipo mexicano en llegar a cuartos de final de este torneo.