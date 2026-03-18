Cruz Azul mantiene ventaja y vence por el global a Rayados en octavos de final de Concachampions
La Máquina igualó 1-1 vs Rayados, resultado que le dio el boleto a Cruz Azul por global 4-3 a cuartos de final en la Liga de Campeones de Concacaf.
El primer equipo mexicano se ha instalado en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Cruz Azul logró superar a Rayados por marcador de 4-3 en el global para así superar esta fase del torneo internacional.
El partido de vuelta se jugó en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y terminaron igualando a 1 tanto aunque el global favoreció a los celestes. Al minuto 8 se movieron las redes tras el gol del Corcho Rodríguez, quien puso el primero de la pandilla y regresaba la ilusión a su equipo para buscar la remontada.
Al 47 la historia cambió, ya que José Paradela igualó el encuentro y daba el tanto que sentenciaba la eliminatoria.
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De esta manera, Cruz Azul logró vencer a Rayados de Monterrey por 4-3 en el global y así se convirtieron en el primer equipo mexicano en llegar a cuartos de final de este torneo.