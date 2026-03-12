Tigres pierde por goleada ante Cincinnati en Concachampions: ¡Por la voltereta en el Volcán!

Cincinnati venció 3-0 a Tigres en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, dentro del TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, dejando a los felinos en una posición muy complicada de cara a la vuelta en el Estadio Volcán Universitario.

Cincinnati en la Concachampions Ampliar

El encuentro comenzó con un gol tempranero que marcó el tono: Kavin Denkey abrió el marcador al minuto 6’ con un remate efectivo tras una jugada colectiva, aprovechando la salida de Nahuel Guzmán y la desorganización defensiva inicial de Tigres. Ese tanto desequilibró el partido desde temprano y le dio confianza al equipo de la MLS.

En la segunda mitad, Cincinnati amplió la ventaja con otro tanto de Tom Barlow al minuto 53’, quien definió con precisión en una contra rápida. El dominio local se consolidó y, hacia el final, Denkey firmó su doblete personal al minuto 83‘ con una gran descolgada individual, sellando el 3-0 definitivo.

Tigres mostró poco ritmo y generó pocas ocasiones claras de peligro. El equipo dirigido por Guido Pizarro, quien debutó en esta competencia como técnico principal, llegó con ausencias importantes. El partido fue físico, trabado y con muchas interrupciones por faltas, lo que favoreció al local que supo ser más efectivo en las transiciones.

Por ende, los regios necesitará una remontada épica, al menos 4-0 para clasificar directo, o 3-0 para ir a tiempos extra en casa, algo que históricamente ha logrado en eliminatorias, pero con este panorama luce muy cuesta arriba. La eliminatoria está prácticamente definida, aunque en Concachampions nada es imposible hasta el pitazo final.