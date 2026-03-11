Toluca sufre descalabro ante San Diego por la ida de los octavos de final de la Concachampions

El partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre San Diego FC vs Toluca que se disputó en el Snapdragon Stadium, California, fue un encuentro vibrante, lleno de goles, drama y polémica, donde el equipo debutante de la MLS dio la sorpresa al imponerse 3-2 a los bicampeones de la Liga MX, pese a jugar gran parte del partido en inferioridad numérica.

Desde el arranque, Toluca mostró intenciones de imponer su jerarquía como visitante. Al minuto 16’, Jesús Gallardo convirtió un penal para adelantar a los Diablos Rojos. El gol calmó momentáneamente las aguas, pero San Diego FC no se achicó y respondió con intensidad.

Al minuto 32, David Vázquez empató el marcador 1-1 tras una buena combinación ofensiva. El partido se calentó y, poco después, San Diego se quedó con 10 jugadores por una expulsión, alrededor del minuto 40. A pesar de la desventaja numérica, los locales salieron con más hambre en el complemento.

En el arranque del segundo tiempo, Vázquez volvió a aparecer al 46’ para poner el 2-1. Apenas siete minutos después, Dreyer amplió la ventaja al 53′, con el 3-1, dejando en shock a un Toluca que no lograba reaccionar pese a la superioridad numérica.

Los Diablos descontaron al final gracias a un penal convertido por Helinho al 90, pero ya era demasiado tarde. San Diego incluso terminó con nueve hombres por otra roja en los minutos finales, aunque su defensa resistió, a las llegadas desesperadas de Toluca.