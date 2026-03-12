Marcel Ruiz sufre lesión con Toluca, y sale del campo en Concachampions: ¡Un lesionado más!

Marcel Ruiz se lesionó en el duelo en el que Toluca perdió 3-2 ante San Diego F.C en partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup dentro del Snapdragon Stadium. Cabe señalar que la lesión ocurrió alrededor del minuto 40 del primer tiempo. Ruiz sufrió un problema en la rodilla derecha tras un choque o disputa por el balón, tras un pique con Kwadwo Duah del San Diego.

UNO MÁS…

¡Marcel Ruiz se lesiona y enciende las alarmas de Toluca y Selección Mexicana!❌👀

pic.twitter.com/ClBS8O16Jj — W Deportes (@deportesWRADIO) March 12, 2026

Asimismo, se tiró al suelo mostrando mucho dolor, se llevó las manos al rostro y salió entre lágrimas, aunque abandonó el campo por su propio pie, lo que da algo de esperanza de que no sea tan grave.

Posterior al duelo, el técnico Antonio Mohamed comentó después que la rodilla estaba “estable” y esperaban que solo fuera un susto, aunque aún faltan exámenes médicos para confirmar el diagnóstico, se especula sobre posible lesión de ligamentos, sin embargo se podría descartar.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: México cae ante Italia y queda fuera del Clásico Mundial de Béisbol

Esta baja preocupa en demasías porque Marcel Ruiz es capitán del Toluca y pieza clave en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.