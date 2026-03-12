Marcel Ruiz sufre lesión con Toluca, y sale del campo en Concachampions: ¡Un lesionado más!
El mediocampista mexicano salió de cambio a raíz de una lesión que sufrió en su rodilla, situación que encendió las alarmas de Toluca y Selección Mexicana.
Marcel Ruiz se lesionó en el duelo en el que Toluca perdió 3-2 ante San Diego F.C en partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup dentro del Snapdragon Stadium. Cabe señalar que la lesión ocurrió alrededor del minuto 40 del primer tiempo. Ruiz sufrió un problema en la rodilla derecha tras un choque o disputa por el balón, tras un pique con Kwadwo Duah del San Diego.
Asimismo, se tiró al suelo mostrando mucho dolor, se llevó las manos al rostro y salió entre lágrimas, aunque abandonó el campo por su propio pie, lo que da algo de esperanza de que no sea tan grave.
Posterior al duelo, el técnico Antonio Mohamed comentó después que la rodilla estaba “estable” y esperaban que solo fuera un susto, aunque aún faltan exámenes médicos para confirmar el diagnóstico, se especula sobre posible lesión de ligamentos, sin embargo se podría descartar.
Esta baja preocupa en demasías porque Marcel Ruiz es capitán del Toluca y pieza clave en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.