América triunfa por la mínima ante Philadelphia en la ida de los octavos de Concachampions

América dio el primer golpe en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup tras imponerse 1-0 al Philadelphia Union en el duelo de ida. El conjunto azulcrema encontró la diferencia temprano en el partido gracias al brasileño Raphael Veiga, quien al minuto 20 firmó el único gol de la noche y le dio a las Águilas una valiosa ventaja en la serie.

Pato Salas en Concachampions con América Ampliar

Sin embargo, la victoria quedó parcialmente empañada por una preocupante escena. El arquero americanista Luis Ángel Malagón abandonó el terreno de juego lesionado, encendiendo las alarmas dentro del club. Versiones aún extraoficiales apuntan a que el guardameta habría sufrido una ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que, de confirmarse, podría marginarlo por varios meses e impedirle ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más allá de la incertidumbre por su portero, América logró cumplir con la tarea en la ida. Con el 1-0 a su favor, al equipo mexicano le bastará un empate en el duelo de vuelta del próximo 18 de marzo en la Estadio Ciudad de los Deportes para asegurar su lugar en la siguiente ronda, recordando que el gol de visitante aún funciona como criterio de desempate en la competencia.