México cae ante Italia y queda fuera del Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Mexicana quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras caer con claridad 9-1 ante Italia en el último juego del Grupo B, disputado en el Daikin Park de Houston. El equipo dirigido por Benjamín Gil llegó al encuentro con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones, pero la ofensiva italiana fue contundente desde las primeras entradas.

Selección Mexicana de Béisbol vs Italia Ampliar

Italia tomó el control del partido temprano gracias al bate de Jonah Berti, quien fue una de las figuras del encuentro al conectar un cuadrangular y producir carrera. La ofensiva europea también contó con el aporte de Jake Marisnick, quien remolcó dos anotaciones con un batazo oportuno que amplió la ventaja y puso presión sobre el pitcheo mexicano.

El abridor Aaron Nola dominó a la ofensiva mexicana durante los primeros episodios, limitando el contacto y obligando a varios rodados. México tuvo dificultades para embasarse y cuando logró colocar corredores en circulación no pudo aprovechar las oportunidades para fabricar carreras.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Carlos Vela es nuevo copropietario del LAFC

Por el lado mexicano, Jonathan Aranda y Alejandro Kirk fueron de los pocos bateadores que lograron conectar imparable, pero el ataque tricolor nunca logró hilvanar un rally que cambiara el rumbo del juego. Figuras ofensivas como Randy Arozarena, Jarren Durán y Joey Meneses fueron contenidas por el pitcheo italiano durante gran parte del encuentro.

Con el paso de las entradas, Italia amplió la diferencia aprovechando el desgaste del bullpen mexicano. La escuadra europea sumó carreras en los innings intermedios para colocar una ventaja cómoda en la pizarra, mientras su cuerpo de lanzadores mantuvo controlada a la ofensiva tricolor.

Siempre orgulloso de este equipo 🇲🇽 pic.twitter.com/cVgBdFOmqq — MLB México (@MLB_Mexico) March 12, 2026

México finalmente logró romper el cero en la pizarra con una anotación solitaria de Joey Meneses, pero la reacción llegó demasiado tarde. Italia respondió con más daño ofensivo y terminó sellando el triunfo por amplio margen en el noveno inning.

Con este resultado, Italia selló su pase como líder del Grupo B y enfrentará en Cuartos de Final a Puerto Rico este sábado 14 de Marzo. VPor su parte, Estados Unidos se medirá ante Canadá este próximo viernes por la noche.

El combinado mexicano cierra su participación antes de lo esperado, siendo esta su tercera eliminación en fase de grupos en 6 apariciones en el Clásico Mundial.